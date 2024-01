"Si no ponemos películas grandes en los cines, en el futuro no habrá cines". Doug Liman boicotea su última cinta después de que Amazon decidiera estrenarla en streaming

Imagina que eres un pintor y firmas un contrato asegurando que tu última obra será expuesta en el MOMA y en el Guggenheim. Y, cuando llega la hora de la verdad, te la encuentras en la Casa de la Cultura de Calatrava de la Cruz. Es un poco lo que le ha pasado a Doug Liman con 'Road House', una película que hizo pensando en su flamante estreno en cines... y se ha quedado relegada a Amazon Prime Video. Ahora él mismo está protestando contra su propia cinta. Y con toda la razón.

Ácido como un flash de Liman-limón

En una columna escrita en Deadline, el director, de 58 años y autor de películas como 'Al filo del mañana', 'El caso Bourne' o 'Jumper', se queja amargamente de que esto no es lo que acordó. De hecho, asegura que ni siquiera estará presente en su primer pase en el SXSW a pesar de que cree que es su mejor película. De hecho, está seguro de que "la gente bailará en sus asientos durante los créditos finales". Y él no lo verá.

Mi plan siempre ha sido protestar silenciosamente la decisión de Amazon de poner mi película en streaming cuando está claramente hecha para la gran pantalla. Pero Amazon está dañando más que a mí y a mi película. Si no hablo sobre Amazon, ¿quién lo hará?

Originalmente, Liman hizo la película para cines con MGM, pero cuando el estudio fue comprado por Amazon y el streamer prometió dedicar mil millones anuales a lanzar al menos doce películas en cine al año, el plan original no incluía la suya. "Amazon me dijo que hiciera una gran película y ya veríamos lo que pasaba. Hice una gran película". Desde luego, confianza en sí mismo no le falta.

Según afirma Liman, la película fue un éxito en los pases de prueba, por encima incluso de 'El caso Bourne', pero pese a todo se vio relegada al streaming, dañando las posibilidades de la película (y de Jake Gyllenhaal, que el director afirma que hace la mejor interpretación de su carrera). A largo plazo, ¿qué significa esto?

Si no ponemos películas grandes en los cines, no habrá cines en el futuro. Películas como 'Road House', que la gente quiere ver en la pantalla grande, y que fue hecha para la pantalla grande. Sin cines, no tendremos los éxitos de taquilla que son la locomotora que permite a los estudios apostar por películas originales y nuevos directores. Sin cines no tendremos estrellas.

Liman plantea un futuro aciago para el mundo del cine, y eso que recuerda que la industria fue capaz de levantarse incluso de la pandemia, cuando todos (menos Christopher Nolan y Tom Cruise) creían que la gente no volvería a una sala cerrada con un montón de personas. De hecho, afirma, ni siquiera está per se en contra del streaming: ha hecho una película para HBO Max, 'Confinados', y ahora prepara otra para Apple. Ni siquiera culpa a los ejecutivos de Amazon. El problema es otro, culmina. Y, francamente, no puedo estar más de acuerdo con él.

La realidad es que puede que no haya un villano humano en esta historia. Puede ser simplemente un algoritmo de Amazon. Amazon venderá más tostadoras si tiene más suscriptores; tendrá más suscriptores si no tiene que competir con los cines. Un ordenador podría salir con esa elegante solución tan fácilmente como podría solucionar el calentamiento global matando a todos los humanos. Pero un ordenador no sabe lo que es compartir la experiencia de reír, emocionarse y llorar con un montón de público en un cine oscuro. Y si Amazon sigue así, el futuro público tampoco lo sabrá.

