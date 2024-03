Ultimos días para ver en Amazon Prime Video la comedia de terror más taquillera de la historia. Consagró a su irrepetible grupo de actores y marcó a toda una generación

Aunque en ‘Cazafantasmas: más allá’ casi no haya escenas de miedo, parece que la próxima secuela ‘Cazafantasmas: imperio helado’ tiene algunos detalles más terroríficos, aunque sea por el regreso del fantasma de la biblioteca, que ya implica un mayor énfasis en los sustos, Y no estamos seguros de si será mucho más oscura, pero lo que mucha gente no sabe es que la 'Cazafantasmas' original, que se va de Amazon Prime Video el día 31 de marzo, pudo ser mucho más intensa en el terror.

La película ha perdurado como una película accesible, coescrita por los cómicos Dan Aykroyd y Harold Ramis, y gracias a la dirección de Ivan Reitman se convirtió en la comedia más taquillera de la historia tras su estreno, estableciendo rápidamente un legado como fenómeno de la cultura pop. Pero lo que finalmente acabó en la pantalla distaba mucho de las primeras versiones del guion. Originalmente concebido por Aykroyd, e inspirado por su fascinación por lo paranormal y lo sobrenatural, sus ideas iniciales para ‘Cazafantasmas’ eran decididamente más oscuras y ambiciosas.

El origen de un mito de la cultura pop

Dan Aykroyd desciende de familia de entusiastas de lo paranormal cuyo bisabuelo fue un conocido parapsicólogo que organizaba sesiones de espiritismo en su granja y tenía conexiones con un médium. Su abuelo un ingeniero que jugó con la idea de contactar con los espectros a través de la tecnología de radio, mientras que su padre fue un autor que publicó obras sobre lo paranormal. Su interés por lo inexplicable acabó saliendo en su carrera de actor, aunque el punto de partida se produjo cuando leyó un artículo en una revista sobre parapsicología y pensó en un sistema para atrapar fantasmas que combinaría con las viejas películas de terror sobrenatural de los años treinta con actores de comedia como Abbott y Costello o Bob Hope.

Aykroyd comenzó a conceptualizar y escribir lo que entonces se titulaba “Ghost Smashers” con una primera versión ambiciosa con subtramas muy complejas. Tras el trágico fallecimiento de John Belushi, quien podría haber sido Venkman y acabaría siendo la inspiración del fantasma “Moquete”, Aykroyd presentó sus ideas a Bill Murray e Ivan Reitman. Este último quedó impresionado, pero admitió sentirse abrumado porque la película pasaba en el futuro, en varios planetas o planos dimensionales diferentes y todo era acción. Los Cazafantasmas atrapaban fantasmas de la primera a la última página, el presupuesto podría haber sido de cientos de millones de dólares.

La premisa giraba en torno a una apertura a otra dimensión que inundaba el mundo con hordas de fantasmas y, como reacción, múltiples equipos de "cazafantasmas", tanto heroicos como nefastos, se dedicaban a combatir la amenaza. El ectomóvil era negro y podía "desmaterializarse" y, en general, había toda una lluvia de ideas geniales pero irrealizables, donde además el tono era mucho más oscuro y serio, a pesar de que en su esencia seguía teniendo muy presente la comedia y el humor.

Una versión gigantesca que nunca veremos

En lugar de encarcelar a sus fantasmas atrapados en una estación de bomberos de Nueva York, los “smashers” retenían a sus prisioneros paranormales en una gasolinera de Nueva Jersey que acabaría explotando y creando un gigantesco socavón. Gozer estaba en el guion, pero con diversas apariencias, desde un anciano con traje a una figura monstruosa gigante y el clímax mandaba a los héroes a otra dimensión.

El presupuesto habría sido gigantesco, especialmente para una comedia, pero Reitman y el presidente de Columbia Pictures, Frank Price, confiaban en el proyecto, así que decidieron que podría hacerse por unos (altos para la época) 25 millones de dólares que igualmente requerían de cambios enormes en el guion original. Reitman y Aykroyd recurrieron a Harold Ramis, que había trabajado con el director, con lo que el actor logró una fructífera asociación y, a principios de 1983, se completó un borrador que se parecía mucho más a la película final.

Habría cambios más significativos en el reparto, pero el reto era reducir la escala épica y el tono más oscuro y sombrío, con toneladas de acción, dentro y fuera del mundo conocido, lo que podría haber sido sin duda una experiencia visual alucinante que quizá consiguió mantenerse en ocasiones en la serie animada, que aunque sea dirigida a los niños, no tenía problemas de presupuesto y se tomaba muy en serio sus amenazas terroríficas, hasta con un episodio dedicado al mismísimo Cthulhu.

