Últimos días para ver en Prime Video esta película mítica que arrasó en cines y convirtió a Tom Cruise en la gran estrella que es hoy

El inicio de 'Top Gun' (aviones, motores encendidos, hora mágica, 'Danger zone' entrando como un trueno) es algo que solo podría pasar en los 80, y quizá nos gusta tanto por ese ambiente de otra época tan descarado, que se niega a frenar ya desde su primer minuto. Sí, la película es hija de su tiempo, de un momento en el que Tom Cruise era aún una estrella en proceso y una cinta de 15 millones podía acabar recaudando 350. Y ahora, este pedacito de historia se marchará de Amazon Prime Video el día 15 de marzo, así que más vale que te vayas dando prisa si no la has visto.

Cualquiera que estudie la carrera de Tom Cruise puede ver fácilmente que hay dos películas clave en su carrera que la definen por completo. Y puede que no sean las que esperas. Por un lado, 'Tropic Thunder', que demostró al público que tras los escándalos y los tres años de patadas diarias en la prensa tras el revuelo del sofá de Oprah había un actor capaz de reírse de sí mismo y dispuesto a hacer lo que sea para volver a ganarse el respeto de Hollywood desde cero (aún le costaría unos añitos más). Por otra, claro está, 'Top Gun'.

Vaya por delante que no disfruto 'Top Gun' todo lo que me gustaría. Siento que se ha quedado atrás en el tiempo, no acierta en el tono que le quiere dar a sus personajes, por momentos es pura propaganda y solo consigue sobrevivir por las sonrisas eternas, el carisma de Cruise y Val Kilmer y las escenas más míticas. Pero como pieza histórica, es algo que hay que ver sí o sí para entender las cuatro décadas de carrera del protagonista de 'Misión Imposible'.

El actor, que se había convertido en el niño mimado de Hollywood en 1983 tras el éxito de 'Risky Business', estaba en una encrucijada. Por un lado, las productoras no paraban de ofrecerle papeles de "niño guapo y tontorrón" mientras él trataba de evitar el encasillamiento. Por otro, sus siguientes dos proyectos ('La clave del éxito' y, sobre todo, 'Legend') no dieron resultado en taquilla y empezaba a parecer flor de un día.

Sin embargo, Cruise tenía claro que quería ponerse en manos de los mejores directores sin, al mismo tiempo, dejar de lado el cine comercial. La quimera: ser reconocido por crítica y público al mismo tiempo. En 1986 su plan dio frutos: 'Top Gun' con Tony Scott y 'El color del dinero' con Martin Scorsese. Y su carrera se definió ahí mismo.

Necesidad de velocidad

Si os fijais en las duplas que Tom Cruise fue montando a lo largo de sus primeros años de carrera, siempre intentó mezclar una película de prestigio con una de taquilla: 'Cocktail' con 'Rain Man'; 'Días de trueno' con 'Nacido el cuatro de julio'; 'Un horizonte muy lejano' con 'Algunos hombres buenos', etcétera. Y nada de esto habría sido posible sin 'Top Gun', una clásica producción de Jerry Bruckheimer que mostraba una guerra entre Estados Unidos y un país enemigo sin nombre pero que, por supuesto, amenaza el estilo de vida americano y todo ese tipo de cosas.

¿Es fascista? ¿Es un clásico intocable? ¿Es propaganda en estado puro? ¿Es simplemente entretenimiento? Algo tendrá si durante años se ha seguido hablando de 'Top Gun'. De hecho, el estreno de 'Top Gun: Maverick' es el mejor ejemplo de que las batallas aéreas no han pasado de moda incluso para el público menos propenso a las películas patrióticas. Porque, ante todo, la película de Tony Scott rezuma pura diversión sin complejos para un público que tampoco necesite darle un par de vueltas a las cosas.

Chicos guapos jugando a voleibol en la playa, motos a toda velocidad, escenas de sexo a contraluz, 'Danger zone' atronando, 'Take my breath away' sonando una y otra vez sin control, Ice chascando sus dientes, Maverick demostrando que es el mejor piloto, Goose tocando 'Great balls of fire'... 'Top Gun' vale más por sus piezas del puzzle que por la imagen completa, y vive en este aura de misticismo que, en el fondo, es imposible que no encandile incluso en un visionado irónico.

Si nunca la has visto, recuerda: el día 15 de marzo desaparecerá de Amazon Prime Video, así que este es el momento para ponerte al día. Después recuerda intentar sofocar el impulso de alistarte en la marina.

