Un canal argentino emite 'Super Mario Bros' una semana después de estrenarse en cines... Y no es la primera vez que se saltan todas las normas

Meterse en un juicio y ser claramente culpable no es buena idea. Meterse en un juicio, ser culpable y que los demandantes sean los abogados de Nintendo es aún peor. Sin embargo, de valientes (o caraduras) está hecho el mundo. Es el caso de GenTV, una pequeña televisión argentina que se define como "cooperativa" y emite todos los días tanto por TDT como online, con una programación basada, básicamente, en anime y películas. El problema es que no es difícil intuir ciertos detalles respecto a la ilegalidad en la emisión de estos títulos. Dicho de otra manera: la semana pasada tuvieron la estúpida valentía de poner... 'Super Mario Bros'.

Varios descala-bros

Fue el 16 de abril, apenas nueve días después de su estreno en cines, cuando la película apareció como si nada en un bloque de la cadena argentina. Para sumar a la ignonimia, la película de Illumination no saldrá a la venta en digital hasta el 9 de mayo. Vamos, un descontrol que no es la primera vez que llevan a cabo: no hace tanto emitieron 'Ant-man y la Avispa: Quantumania', por ejemplo.

Sorprendentemente, ningún estudio ha tomado represalias (aún) contra la cooperativa, que además tiene radio. Es más, la cadena se dedica a reírse de la controversia en sus redes sociales, donde, por ejemplo, han publicado una escena festiva de 'El lobo de Wall Street' añadiendo "Mientras tanto, reunión de los directivos en GenTV con sus abogados". Otras películas cuya emisión han anunciado en Instagram en las últimas semanas han sido '¡Shazam! La furia de los dioses', 'Operación Fortune', 'Avatar 2' o 'Creed III'. Fresquísimo.

Y, francamente, al final solo cabe reírse ante la caradura del canal, que podemos ver en directo desde España (con doblaje argentino, eso sí) y que promete redoblar sus esfuerzos para traer un buen montón de material audiovisual del que no tiene derechos de ningún tipo. Genio y figura hasta la demanda segura.

