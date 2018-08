'One-Punch Man': el anime de superhéroes más divertido ya tiene fecha de estreno de la temporada 2

Una de las series de superhéroes más divertidas que existen hoy en día está a punto de regresar. Bandai acaba de anunciar, a través de un pequeño teaser tráiler, la fecha de estreno de la temporada 2 de 'One-Punch Man'.

Bandai ha anunciado que esta segunda temporada de 'One-Punch Man' se estrenará en abril de 2019, casi cuatro años después de la primera. Una temporada en la que la producción del anime ha sufrido cambios drásticos incluyendo el cambio de estudio (de MADHOUSE a J.C. Staff Production) y de director, con Chikara Sakurai dirigiendo esta segunda entrega.

Como podéis ver, el teaser de esta temporada 2 de 'One-Punch Man' apenas ofrece nada nuevo. Las imágenes son de la temporada 1 y lo que sí que se atisba es la llegada de Garou, un antiguo estudiante de Bang que será el villano de estos nuevos episodios.

Para los que no conozcáis el anime, 'One-Punch Man' cuenta la historia de Saitama, un trabajador normal y corriente que se ha entrenado toda su vida para desarrollar una gran fuerza. Sin embargo, el hecho de que sea capaz de derrotar a cualquiera con un solo puñetazo no solo no le motiva para ser un superhéroe sino que además es una de sus principales angustias. Al poco de empezar la serie, Saitama será convencido para ser miembro de la Asociación de Héroes e iniciar una carrera en ese mundo.

Basado en un webcomic creado por ONE, 'One-Punch Man' fue toda una sensación en su momento, y la adaptación a anime siguió su camino. A ver cómo continúa esta segunda temporada y cómo la podremos ver en España (la primera se emitió originalmente en Canal+ Xtra y está disponible en Netflix). ¿Hay ganas de más aventuras de Saitama?