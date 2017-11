Por qué todo el mundo odia el corto de 'Frozen' que Disney proyecta delante de 'Coco'

'Coco' está recibiendo excelentes comentarios y triunfando en taquilla pero el público tiene un problema con la nueva película de Pixar: el cortometraje que la precede. En lugar de seguir la tradición de presentar un nuevo corto de Pixar delante de la película, Disney está proyectando un especial de 'Frozen' y todo el mundo lo odia.

Al parecer, 'Olaf’s Frozen Adventure' es una pieza muy aburrida aunque la mayor queja de los espectadores es que dura 21 minutos. Sumemos a eso los trailers y los anuncios de productos no relacionados con el cine; demasiado tiempo cuando has pagado la entrada para ver 'Coco'. La explicación es que ese corto era originalmente un especial navideño e infantil para televisión que iba a emitirse en ABC.

A continuación dejo algunas de las numerosas reacciones que se están publicando en Internet:

Yo viendo el corto de Frozen delante de Coco.

Me, watching the six-hour Frozen "short" that played before Coco. pic.twitter.com/QDNVnQ15kn — Andy Herren (@AndyHerren) 26 de noviembre de 2017

Yo viendo el "corto" de seis horas de Frozen que se proyectó delante de Coco.

My 8-year old nephew, after the excruciating 20 minute Frozen short in front of Coco: “Nobody asked for that” — Nicholas Gurewitch (@PerryFellow) 25 de noviembre de 2017

Mi sobrino de 8 años, tras el insoportable corto de 20 minutos de Frozen delante de Coco: "Nadie pidió eso".

PSA to everyone about that FROZEN short in front of COCO: they didn’t show it to critics so we couldn’t warn you — Alissa Wilkinson (@alissamarie) 24 de noviembre de 2017

PSA [anuncio de servicio público] a todo el mundo sobre ese corto de Frozen delante de Coco: no se lo enseñaron a los críticos para que no pudiéramos avisaros.

#Coco is yet another Pixar classic, but whoever decided to put in that 20 minute Frozen animated short is insanely stupid. — Sean Moskal (@SeanMoskal) 24 de noviembre de 2017

Coco es otro clásico de Pixar, pero quien decidió poner ese corto animado de 20 minutos de Frozen es demencialmente estúpido.

When Disney knows Mexicans are always running late so they play a 21 minute frozen short film before coco — Alex (@XO_Alex_21) 28 de noviembre de 2017

Cuando Disney sabe que los mexicanos siempre llegan tarde, proyectan un corto de 21 minutos de Frozen delante de Coco.

Por cierto, un detalle que puede sorprender a los espectadores españoles cuando llegue 'Coco' a los cines el próximo fin de semana: la película se estrena en España con el doblaje mexicano. Tiene sentido, supongo.