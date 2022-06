'El señor de los anillos': la película de anime revela su reparto completo y confirma el regreso de Éowyn

Poco a poco se van revelando más detalles sobre 'Lord of the Rings: War of the Rohirrim', una película de anime que se centrará en un antiguo rey de Rohan y una batalla épica para defender sus tierras de un ataque enemigo. Aunque todavía hay muchos detalles bajo llave, por fin se ha confirmado el reparto de voces, incluyendo a Miranda Otto y los principales protagonistas.

Adentrándonos en el Abismo de Helm

La película de animación servirá de precuela a la trilogía original de Peter Jackson, y por fin desde Warner Bros. Animation y New Line Cinema han dado más detalles sobre este regreso a la Tierra Media. En un reporte confirmado por Deadline se ha confirmado gran parte del reparto de voces para el anime y también se ha mostrado alguna nueva imagen de la película.

Uno de los nombres más inesperados y también uno de los grandes bombazos ha sido el de Brian Cox ('Succession'), quien doblará a Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan, y Gaia Wise como su hija Hera. El otro gran bombazo es que Miranda Otto regresará a la franquicia de nuevo como Éowyn y servirá de narradora de la historia.

'War of the Rohirrim' también contará con las voces de Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna, Janine Duvitski y Luke Pasqualino, quien doblará a Wulf, al principal antagonista de la película.

Kenji Kamiyama dirigirá 'War of the Rohirrim', que se ambienta 183 años antes que la trilogía de Peter Jackson y es canon dentro de la continuidad de las películas. La película de anime marca el regreso de varias caras conocidas de la franquicia, incluyendo a Philippa Boyens como productora ejecutiva, al director creativo Richard Taylor y a los ilustradores Alan Lee y John Howe.

'War of the Rohirrim' se centra en el rey Helm y su familia, quienes tratan de mantener a su pueblo y defender sus tierras de la invasión de un señor de la guerra enemigo. Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou, Jeffrey Addiss y Will Matthews han desarrollado el guión de la película basándose en 'El retorno del rey' de J.R.R. Tolkien.