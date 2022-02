La precuela de la trilogía 'El señor de los anillos' se estrenará en 2024: primer vistazo al anime 'The War of the Rohirrim'

Warner anunció el año pasado la puesta en marcha de una nueva película de 'El señor de los anillos' que serviría a modo de precuela animada de la aclamada trilogía de Peter Jackson. El estudio acaba de dar otro paso adelante con el proyecto al anunciar el estreno de 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' para el 12 de abril de 2024, y además tenemos las primeras imágenes de arte conceptual.

No parece casualidad que Warner hada puesto fecha a este anime apenas horas después de que Amazon lanzase el impresionante tráiler de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', el cual parece que no ha terminado de tener el impacto deseado por la compañía liderada por Jeff Bezos.

La historia y los implicados

La película, que se sitúa 250 años de la legendaria trilogía de Peter Jackson, contará la historia de Helm Mano de Martillo, una de las figuras más legendarias de la historia de la Tierra Media. Noveno rey de Rohan, se convirtió en el último bastión de Cuernavilla cuando Wulf procedió a su asedio con la ayuda del ejército dunledino.

La dirección de 'The Lords of the Rings: The War of Rohirrim' corre a cargo de Kenji Kamiyama a partir de un libreto de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Por su parte, Philippa Boyens, coguionista de la trilogía de Peter Jackson, ejerce como productora ejecutiva, mientras que Richard Taylor, ganador del Óscar al mejor maquillaje por 'La comunidad del anillo' y 'El retorno del rey', de mejores efectos visuales por 'La comunidad del anillos' y de mejor diseño de vestuario por 'El retorno del rey', el ilustrador John Howe y Alan Lee, ganador del Óscar por la dirección artística de 'El retorno del rey', también participan en la película.