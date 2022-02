El tráiler de 'Los anillos de poder' sufre un gatillazo relativo frente a otras novedades de la Super Bowl como la secuela de 'Doctor Strange'

El estreno de tráilers es un arma de doble filo, especialmente cuando se trata de franquicias famosas como Marvel o propiedades que han cambiado la cultura pop como ‘El señor de los anillos’. La Super Bowl tuvo dos grandes lanzamientos, ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ y ‘Los anillos del poder’, ambos compartidos en diversas plataformas y redes sociales, logrando una gran cantidad de visualizaciones e interacciones.

Lo que ha sorprendido es que el tráiler de la serie sobre el mundo de Tolkien no ha logrado el efecto esperado. No solo ha quedado por debajo de las expectativas en cuanto a visualización, sino que las reacciones en las redes han estado muy divididas, con un sorprendente rechazo al aspecto general del minuto escaso de metraje que se ha enseñado. Por su parte, Marvel ha logrado la misma atención que de costumbre, pese a que también ha llamado la atención el aspecto digital de la nueva película.

En youtube el tráiler de la serie de ‘El señor de los anillos ‘acumula unos 7 millones de visitas frente a los 21 de Doctor Strange, y hace solo un millón de visitas más que ‘¡Nop!’ de Jordan Peele, la nueva película de terror del director de ‘Déjame Salir’ y ‘Nosotros’ que también se estrenó el mismo día y ha tenido un recibimiento espectacular para una película para adultos, de presupuesto mediano y que no pertenece a ninguna franquicia y no es una secuela o remake, sin algo plenamente original.

En twitter las reacciones fueron del estilo. El tráiler de ‘Los anillos del poder’ logró unos 4500 retuits en la cuenta de Amazon, y unos 35K en La cuenta específica de la marca, en total acumula unos 6 millones de reproducciones por el momento. Las interacciones palidecen frente a los 165K retuits de la cuenta de Marvel y 33k la de ‘Doctor Strange 2’, acumulando un total de 13,2 M de reproducciones. De nuevo, la propuesta de Jordan Peele, que acumula 13K retuits en su cuenta oficial y unos apabullantes 70K en la cuenta de Jordan Peele lleva unos 7,1 millones de reproducciones.

Factores variables y críticas masivas

Hay muchos factores de distribución, seguidores y horario para que el impacto sea distinto en cada caso, pero si se hace una comparativa hay una reacción algo fría al tráiler de ‘LADP’, pero lo que llama la atención es que las reacciones no han sido mayormente positivas, o al menos las negativas se han hecho escuchar más, empezando por ver el nombre de Peter Jackson entre los trending topic, cuando se ha escrito su nombre en muchos comentarios que expresaban que echaban de menos la visión del neozelandés en las imágenes compartidas.

Los comentarios negativos más repetidos alrededor del tráiler han sido comparando las imágenes con las películas de ‘El Hobbit’ y la saga de Narnia, haciendo mucho hincapié en el exceso de CGI y lo impersonal del aspecto de muchas de las escenas que se pueden atisbar. Por supuesto esa oleada de críticas han sido respondidas con una oleada no menos intensa de críticas a esas críticas, más o menos lo mismo que cuando algo de ‘Star Wars’ aparece, con la diferencia de que esta vez está dentro el mundo de Tolkien.

Cuando aparecían los tráilers de la trilogía de Peter Jackson también había todo tipo de críticas de los fans de los libros, pero el tiempo ha ido cimentando esas películas como clásicos del cine de fantasía y el uso de CGI en aquellas se sigue considerando un cambio de paradigma en los efectos especiales y en la forma en la que se hacen los blockbusters. Sin embargo, el estreno apresurado de una trilogía sobre ‘El Hobbit’ creó un gran desencanto alrededor de la franquicia, creando una herida difícil de curar y olvidar frente al fandom de la tierra media.

Las razones del desencanto

La serie de Amazon ha creado polémica desde su propuesta empresarial agresiva de 1000 millones de dólares de presupuesto para acometer cinco temporadas. La exigencia es mucha, pero al mismo tiempo no hay un libro que soporte ese nuevo material audiovisual sobre el mundo de Tolkien. ‘Los anillos de poder’ no adapta ‘El Silmarillion’, sino unos apéndices del escritor que apenas deben ser un puñado de páginas. Esto puede tener que ver con la frialdad inicial de la recepción.

No hay un Bilbo, no hay un Frodo, no hay un Gandalf que se pueda comentar, los referentes más cercanos son Galadriel y Elrond, pero ninguno de los dos tiene un casting que, a primera vista, pueda eliminar del recuerdo fácilmente a Cate Blanchett y Hugo Weaving. Si a ello sumamos que en realidad, más allá de algunos planos de acción, lo que se ve no parece muy diferente a lo que lograron las películas, y hasta las cascadas y el agua o el fuego parecen de una cinemática cualquiera de un videojuego, es normal que haya cierta decepción.

Peter Jackson viendo el trailer. pic.twitter.com/a5yc90a5PD — Julio Díaz Caceres (@itsjdiaz) February 14, 2022

Un análisis neutro, sin tirarse las cosas por encima los unos a los otros, con los datos en mano indica que el recibimiento ha sido más frío que el de Marvel, sea como sea el contenido. Lo que se ve es espectacular y luce más o menos como cualquier serie actual de fantasía como ‘The Witcher’, ‘Sombra y Hueso’ o ‘La rueda del tiempo’. Hay una serie de elementos de producción que llevan a esos resultados, pero no hay una apuesta estética, una visión, una mirada diferente a la fantasía épica que dé valor añadido a las imágenes.

Un primer paso titubeante

Esto no es un problema en sí, pero tras ‘El Hobbit’ se esperaba una pequeña huida hacia adelante, no desandar un camino familiar. El abuso de CGI también genera un nuevo debate sobre el aspecto irreal del cine y series, la fantasía se está acomodando en un look iluminado y estándar en donde ya todo parece una pintura digital, echándose en falta la fisicidad que vuelva a hacer creíble y pesada la fantasía. Además, en el debate del efecto digital estamos ignorando que es más fácil explotar a los técnicos de postproducción de CGI que no están sindicados que los trabajadores de otros departamentos como maquillaje, vestuario que están en uniones de trabajadores.

El aspecto de tantas propuestas como ‘Los anillos del poder’ empieza a parecerse entre sí porque se están desplazando a otros sectores que no pueden hacer horas extras gratis, y como consecuencia todo empieza a ser más uniforme. ¿Son detalles como estos determinantes en la reacción tibia de un proyecto multimillonario que nace de un capricho de Jeff Bezos? ¿O tiene más que ver la crítica a la inclusividad racial que ya generó mala impresión en la publicación de las primeras imágenes?

Un solo tráiler es poco para poder determinar si la serie será un éxito o un fracaso. A Amazon le da igual, pero si uno de los proyectos destinados a cambiar la televisión no empieza convenciendo hay algo que puede no estar funcionando. La expectativa es tremenda y muchas veces, todos estos aspectos visuales son lo menos importante si la sala de guionistas hace un buen trabajo. Series como ‘Battlestar galáctica’ no lucen muy bien y son gran televisión y gran ciencia ficción, pero a día de hoy el primer paso de ‘Los anillos de poder’ ha sido más titubeante de lo esperado.