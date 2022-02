'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura': nuevo y sensacional tráiler con el sorprendente regreso de un viejo conocido del cine de superhéroes

Marvel acaba de lanzar el nuevo y sensacional tráiler de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', la primera película de este universo de superhéroes que veremos a lo largo de 2022. Y ojo con esa voz que escuchamos al minuto y 20 segundos, ya que pertenece a Patrick Stewart... ¿recuperando su personaje de Charles Xavier en 'X-Men'?

Ambicioso regreso

Dirigida por Sam Raimi, 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' funciona como secuela de la estupenda película protagonizada por Benedict Cumberbatch en 2016, pero también se ocupará de lidiar con qué sucede después de los finales de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Loki'.

Hace ya poco más de un mes que pudimos ver el vibrante primer tráiler, el cual Marvel situó estratégicamente como una de las escenas post-créditos de 'Spider-Man: No Way Home' para elevar aún más las expectativas del público. Ya me gustó ese avance, pero el que ha aparecido hoy con motivo de la Super Bowl me parece aún mejor.

Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg y Xochitl Gomez completan el reparto principal de la película, pero seguro que Marvel nos tiene reservada alguna sorpresa más, porque si ya nos han dado a Stewart, es que algún as más tienen en la manga.

'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' se estrenará en cines el próximo 6 de mayo.