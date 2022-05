'Shaman King': el final del anime está a punto de llegar a Netflix... ¡y el manga secuela por fin sale del hiato!

¡Esta temporada está cargadita de buenas noticas para los fans de 'Shaman King'! Ya sabemos que la serie de anime todavía no ha llegado del todo a su final y habrá una adaptación del manga secuela, y para ir poniéndonos al día este mismo mes llegan los últimos capítulos a Netflix.

Desde que se estrenó el anime remake de 'Shaman King' el año pasado, se ha ido estrenando en Netflix en pequeñas tandas de varios capítulos. Hasta ahora hay 38 capítulos disponibles en la plataforma de los 52 totales de los que consta el anime.

La serie terminó en abril en Japón, y este 26 de mayo se estrena por fin la última tanda de episodios en Netflix con lo que podremos ver la conclusión de la serie. Por si ya hubiera pocos nervios con esta recta final, Netflix también ha lanzado un nuevo tráiler de estos nuevos capítulos para irnos subiendo las expectativas.

Todavía queda pendiente ver cómo la serie nueva termina de poner el broche a la historia teniendo en cuenta que se ha confirmado el anime secuela. No se han confirmado demasiados detalles sobre la nueva serie pero sí que se centrará en Hana, el hijo de Yoh y Anna, así que lo más probable es que comience adaptando 'Shaman King: Flowers'.

Lo que nos deja con la otra buena noticia de que por fin se ha confirmado que 'Shaman King: The Super Star' por fin sale del hiato el próximo 17 de junio en la revista Shounen Magazine Edge.

