'The Dragon Prince' confirma su fecha de estreno en Netflix con un primer avance de la temporada 4, que arrancará con un salto temporal

'The Dragon Prince' es una de las mejores series de animación que ha salido de Netflix, con un regusto a 'Avatar: The Last Airbender' y una épica historia de fantasía.

La serie se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma y por fin, después de varios años esperándola, ya tenemos fecha de estreno para su cuarta temporada.

Durante la Geeked Week de Netflix se dejó ver un primer adelanto de la cuarta temporada, que llevará como subtítulo 'Mystery of Aaravos' y promete hacer más hincapié en el misterioso elfo estelar.

Aunque todavía no ha llegado un tráiler propiamente dicho, durante la San Diego Comic Con Netflix ha revelado las primeras escenas de los nuevos capítulos, incluyendo un clip de dos minutos que nos pone en situación de cara a la próxima temporada. Junto con este primer adelanto, Netflix también ha confirmado 'The Dragon Prince' regresará el próximo noviembre a la plataforma, aunque ahora toca fijar el día concreto.

Much has changed since the Battle of the Storm Spire...



Discover what different fates await two powerful young mages, Claudia and Callum, in the first official clip from SEASON 4 of #TheDragonPrince!



Coming this November ✨ Only on @Netflix pic.twitter.com/HUZZvNfllO