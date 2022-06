'Top Gun: Maverick' no es la secuela que más ha tardado en hacerse: el récord es de la película de Disney más inesperada

36 años han pasado desde que Tom Cruise se pusiera la chaqueta de Maverick por primera vez y el éxito internacional de ‘Top Gun: Maverick’. Tanto, que muchos se han preguntado cómo es posible que tanto tiempo después una franquicia pueda seguir siendo popular. Y la verdad es que la distancia entre ‘Top Gun’ y su secuela es amplia, pero dista mucho de ser la película con más espacio entre diferentes partes. Ese extraño honor pertenece a… ¡’Bambi’! Y su historia tiene más recovecos de lo que parece.

64 años sin Bambi… más o menos

El año que viene Bambi cumplirá cien años. La novela original, ‘Bambi: Una vida en el bosque’, de Felix Salten, fue publicada en 1923 y tuvo una secuela literaria, ‘Los hijos de Bambi’, antes de que Disney la adaptara a su manera en 1942, cambiando el mito para siempre. Curiosamente, los derechos originales recayeron en Metro Goldwyn Mayer, que quiso hacer una adaptación en imagen real. Cuando vieron que era una auténtica misión imposible cedieron los derechos a Walt para que hiciera lo que mejor sabe hacer: adaptar solo las partes que más le gustaban a su manera.

A ‘Bambi’, la quinta película de Disney, le costó llegar al éxito: se estrenó durante la II Guerra Mundial y la gente no estaba para películas de ciervos. Recaudó casi 3 millones de dólares, pero gracias a los continuos reestrenos (en 1947, 1966, 1975) terminó su carrera con ¡267 millones! Obviamente, necesitaba una secuela lo antes posible, ¿verdad?

En 1943, Disney lanzó una secuela en viñetas para Dell Comics, que adaptaba ‘Los hijos de Bambi’ durante 56 páginas. Geno y Gurri, los dos hijos de Bambi, juegan con los hijos de Tambor, Hopper y Patter (Saltón y Pataleo en la edición española). Bambi hace una aparición diciéndole a sus hijos que tengan cuidado del hombre, pero al final aprenden que no todos los hombres son malos y, ya que están, deja que sus hijos se hagan independientes y se marchen solos a ver mundo. Pero claro... ¿cuenta esto como secuela oficial?

Spasiba, tovarich Bambi

Tenemos que irnos hasta 1985 para reencontrarnos con nuestro ciervo: ‘Детство Бемби’, o, dicho de otra manera, ‘Bambi’ pasado por el filtro soviético. En realidad se trataba más bien de una intercuela, ya que adaptaba el libro de Felix Saltens… Y utilizaba animales reales a los que los actores doblaban por encima. La única crítica que hay en IMDb la califica como “La cosa más extraña que jamás he visto”. No me creo que no tengas curiosidad.

Tuvo una secuela, ‘Юность Бемби’, o sea, ‘La juventud de Bambi’. Ambas estaban dirigidas por Natalya Bondarchuk, a la que algunos recordaréis por ser la protagonista de ‘Solaris’. El mundo del cine hace unas conexiones apasionantes.

Al fin, en 2006, Disney estrenó ‘Bambi y el Gran Príncipe del Bosque’, o, como se terminó comercializando, ‘Bambi 2’. La película era una intercuela en la que Bambi, después de que su madre muriera, trataba de ganarse el amor de su padre. Ah: el padre de Bambi estaba doblado ni más ni menos que por Sir Patrick Stewart. Se llegó a estrenar en cines en España mientras que en la mayoría de países fue directa a vídeo. Con razón: no hay por donde cogerla y se trata claramente de una manera de quitarle el dinero a los seguidores del estudio.

Estos 64 años de espera no fueron el único récord de ‘Bambi 2’. Además, fue la última cinta que Disney lanzó en VHS. Por supuesto, a su cargo estaba Disneytoon Studios, la productora encargada de algunas de las secuelas más descabelladas de la compañía, desde ‘Hermano oso 2’ hasta la obra maestra ‘La Cenicienta III’. Con la moda de traer de la nada sagas ya olvidadas, ¿alguna película romperá pronto el extrañísimo récord de ‘Bambi 2’?