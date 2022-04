'Ultraman': Netflix confirma la fecha de estreno de la temporada final del anime con un pequeño teaser

La segunda temporada de 'Ultraman' acaba de aterrizar en Netflix, y desde la plataforma no se han dormido en los laureles para confirmar cuándo llegará el desenlace de la serie de anime con una tercera y última temporada.

Un final por sorpresa

Ultraman puede presumir de haberse regenerado y adaptado al cambio de los tiempos con nuevas versiones del personaje, desde más películas en acción real, animación, e incluso en cómic estadounidense. En 2011 comenzó a publicarse una serie de manga desarrollada por Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi para continuar directamente los eventos de la serie de televisión de 1966, remozando de nuevo la franquicia.

La adaptación a anime terminó llegando en 2019, con una temporada de trece capítulos que se estrenaron en Netflix. Hace apenas unos días que se ha estrenado una segunda temporada muy esperada, aunque solo incluye 6 episodios esta vez... y si todavía no os ha dado tiempo a poneros al día con el anime de 'Ultraman', Netflix nos acaba de pillar por sorpresa con el anuncio de la temporada final.

it's coming, ULTRAMAN: The Final Season

💥🤖💥

¡Ya llega la temporada final de Ultraman! pic.twitter.com/be2V8jSWym — Netflix Anime (@NetflixAnime) April 18, 2022

La nueva tanda de capítulos se ha nombrado oficialmente como 'The Final Season', aunque habrá que ver si se estrena la temporada al completo de una tacada y no dividida en varias partes con la escuela que ha sentado 'Shingeki no Kyojin'.

Todavía no se ha confirmado número de capítulos y fijándonos en las otras dos temporadas podría estar de nuevo entre seis y trece. Lo que sí que sabemos es que se estrenará oficialmente en 2023, y que con el pequeño teaser que nos deja Netflix parece que las cosas no pintan demasiado bien para Ultraman.

Choca bastante que se haya anunciado tan de repente este final del anime al poco de estrenar una nueva temporada. Es posible que Netflix haya querido guillotinar otra de sus series, o también que esta "temporada final" sea en realidad una segunda parte no oficial de la temporada 2 que se acaba de lanzar.

En cualquier caso, tendremos que esperar a 2023 para ver el final de la serie de anime. Teniendo en cuenta el estreno de la temporada 2, seguramente podamos esperar los nuevos capítulos para primavera del año que viene.