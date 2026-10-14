A 'Dr. Stone' aún le queda un último as en la manga. El anime de ciencia ficción regresa para poner el broche de oro que aún quedaba pendiente

Este año nos despedimos de 'Dr. Stone' tras cuatro temporadas de anime. La genial serie de ciencia ficción llegaba a su final tras siete años en emisión, y el último tramo nos tuvo enganchados mientras por fin se resolvían los misterios que llevaban tanto tiempo en pie. Eso sí, resulta que no era el final del todo de 'Dr. Stone', y ahora se ha confirmado una pequeña secuela para adaptar una última historia.

El siguiente capítulo

Se trata de 'Dr. Stone Terraforming', que se anunció durante el evento dedicado a la franquicia Stone Fes. 2026. Eso sí, a pesar de que este nuevo proyecto tiene locos a los fans, lo cierto es que se trata de un nuevo anime que casi nadie esperaba.

En realidad, la producción de 'Dr. Stone Terraforming' tiene mucho sentido, ya que adaptará un último capítulo de manga que se había quedado pendiente y todavía no había llegado al anime. Y es que aunque el manga de Riichiro Inagaki y Boichi llegó a su final con el capítulo 232, varios meses después publicaron un epílogo especial para poner el broche de oro a la historia de Senku.

Este epílogo, titulado 'Terraforming', constó de tres episodios y se ambienta algún tiempo después del final de 'Dr. Stone'. Una historia contenida y centrada en Senku, quien se despierta en medio del océano sin barco, equipo y sin ningún recuerdo de cómo terminó ahí. Teniendo en cuenta la extensión del epílogo, quizás se pueda contener toda la historia en un único capítulo especial, de manera similar al epílogo de 'Boku no Hero Academia'.

Por ahora no se han desvelado más datos sobre el proyecto, aunque se ha dejado ver un primerísimo teaser para anunciar 'Dr. Stone Terraforming' formalmente. Y, teniendo en cuenta que la Jump Festa 2027 está a la vuelta de la esquina, es muy posible que 'Dr. Stone' nos traiga novedades durante el evento de diciembre.

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