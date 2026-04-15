A la temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' todavía le queda un último capítulo. El final definitivo del anime de superhéroes llega en nada y así es el primer vistazo

En 2025 dijimos adiós a 'Boku no Hero Academia' después de ocho temporadas y casi diez años en emisión. Uno de los mejores animes de los últimos años echaba el cierre con una temporada tremenda en la que Bones subió de nivel para traer a la vida la épica de superhéroes, aunque todavía se estaban guardando una última sorpresa.

El brochecito

Tras el final de la octava temporada de 'Boku no Hero Academia' no tardó en confirmarse que aún quedaba un último regalito: un episodio especial que serviría de epílogo para adaptar las últimas páginas del manga de Kohei Horikoshi.

Se trata de 'More', que se ambienta varios años en el futuro y muestra las vidas de Midoriya, Uraraka, Todoroki, Bakugo y los demás estudiantes de la Clase 1-A como adultos. En su momento esta parte de la historia, ambientada ocho años después, se publicó como un epílogo extra dentro del tomo, y ahora salta a anime como un capítulo especial para ponerle el brochecito de oro a la serie.

Sabemos que 'Boku no Hero Academia: More' se estrenará el próximo 2 de mayo, celebrando el décimo aniversario del anime, y se podrá ver directamente en Crunchyroll. Ahora que tenemos tan cerca la fecha de estreno se ha dejado ver un primer poster con los protagonistas como adultos, y es muy posible que en las próximas semanas también llegue algún pequeño teaser.

Después, ahora sí que sí, ya debemos despedirnos definitivamente de 'Boku no Hero Academia', o por lo menos de la serie principal y de Deku. A 'Vigilantes', el spin-off precuela, aún le quedan un par de arcos del manga por adaptar, por lo que el anime aún puede volver para una última ronda.

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