La actriz de voz de Goku en 'Dragon Ball' hace historia con un galardón que no se había entregado en 75 años y reafirma su increíble legado dentro del anime

Aunque en español Goku ha tenido muchos actores de voz diferentes, en japonés es muy complicado imaginarle con otra voz que no sea la de la legendaria Masako Nozawa. La actriz lleva prestando su voz a Goku (y a Gohan y Goten y más personajes de la saga) desde que se estrenó el anime de 'Dragon Ball' en 1986, y desde entonces ha roto todo tipo de récords.

Nozawa lo merece todo

Ahora Nozawa ha derribado una barrera más al ser una de las receptoras de la Orden de la Cultura y Personas de mérito cultural que otorga el gobierno japonés cada año.

Este galardón es uno de los mayores reconocimientos del país, y se entrega a personalidades que han tenido un impacto en la cultura japonesa y que con ello han mejorado las vidas de los ciudadanos. Cada año el gobierno japonés elige a veinte individuos del mundo del arte y las ciencias, y además de formar parte de este selecto grupo también se les concede una pensión vitalicia de unos 3,5 millones de yenes anuales (unos 19.876 euros).

El premio se estableció por primera vez en 1951, y en todos estos años nunca se le había otorgado a un actor de voz. Así que Nozawa se convierte en la primera actriz de doblaje en casi 75 años en formar parte de este grupo, pero no se ha olvidado de sus compañeros de profesión al recoger el premio.

"Entiendo que este honor es algo que recibo en nombre de la comunidad de actores de voz", ha dicho Nozawa al recibir el premio. "Siento un orgullo inmenso porque el foco de este premio no brilla solo sobre mi, también en mis superiores, mis pares y en la generación más joven que se aventura en el futuro de la interpretación de voz".

"También quiero expresar mi profunda gratitud a todos los creadores que han traído estos trabajos y estos personajes a la vida, y a los fans que nos han continuado apoyando inquebrantablemente", continuó Nozawa. "Es solo gracias a vuestra existencia que la "cultura" es cuidada, y que nuestro viaje como actores de voz continúa siendo posible."

Nozawa nació el 25 de octubre de 1936 en Tokio y lleva trabajando desde la década de 1960 como actriz de voz, apareciendo en decenas de series y películas. Ha sido Tom Sawyer, Doraemon (por un breve tiempo), la doctora Kureha, Guilmon, Son Goku y muchísimos más personajes, y no tiene pinta de que quiera retirarse de aquí a poco tiempo. Porque, como ya nos dijo hace tiempo, quiere tirarse cien años más doblando a Goku.

"Mi único bien es mi energía, y pretendo seguir dándolo todo con mi voz con todas mis fuerzas. Espero poder contribuir aun que sea un poquito para reparar mi deuda con la cultura", sentenció la actriz.

