El anime más esperado de otoño ya tiene fecha de estreno definitiva. 'Dandadan' revela un nuevo tráiler explosivo con fantasmas, aliens y cazadores paranormales

Hace unas semanas Netflix sufrió un golpe gordísimo cuando se filtraron varios de sus futuros estrenos de animación, incluyendo varios capítulos de la segunda temporada de 'Arcane'. Otra de las series afectadas fue 'Dandadan' que es el bombazo más esperado de los estrenos de anime de otoño.

Pero dejando atrás el mal trago, ahora 'Dandadan' ha lanzado un nuevo tráiler con una pinta tremenda y de paso ha confirmado cuándo se estrena el anime.

Directos a la Spooky Season

El manga de Yukinobu Tatsu ya es increíblemente popular, y el anime viene de la mano de Science SARU, el estudio responsable de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!'. Y sus primeros tráilers ya nos han dejado unos avances buenísimos, con lo que parece que el anime estará a la altura del hype.

Ya sabíamos que 'Dandadan' llegaría en otoño, y ahora se ha confirmado su fecha de estreno definitiva para el próximo 4 de octubre, abriendo la temporada. Será una de las primeras series que llegarán en otoño, y también una de las más accesibles porque podremos verla a través de Netflix y Crunchyroll.

Además, 'Dandadan' pasará por los cines un mes antes (aunque solo un fin de semana), con metraje exclusivo y un preestreno de sus primeros capítulos. La serie sigue a dos adolescentes, Momo Ayase, quien cree en los fantasmas pero no en los aliens, y Ken Takamura, que piensa todo lo contrario. Así que ambos empiezan a investigar lugares rodeados de rumores sobrenaturales para comprobar quién tiene razón.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal