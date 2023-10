Es el anime que destruyó a las Magical Girls, y su secuela ya tiene nuevo tráiler: 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' desvela su mejor vistazo hasta ahora

Si hay un anime de esos que dan ganas de decir "por favor, dejadlo ya que ya está muerto" es 'Madoka Magica'. Pero no necesariamente porque no se pueda estirar más el chicle de la historia, si no porque a ver qué más desgracias les pueden pasar al grupo de pre-adolescentes convertidas en Magical Girls y fuerzas divinas.

Después de romper el género de las "Magical Girls" en 2011 con su anime original llegaron dos películas recopilatorias. Luego vino 'Rebellion', una secuela original para continuar las serie... Y como el drama no podía quedarse ahí, próximamente se estrenará 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising', la cuarta película de la saga.

¿Más brujas y más drama?

En principio 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' continuará los eventos de la anterior película, y los tráilers que se han dejado ver hasta ahora prometen que será tan angustiante como se puede esperar de esta serie.

Aunque todavía no se sabe muy bien de que irá la trama, el nuevo tráiler nos ha dejado ver un poco más de una animación que tiene una pinta tremenda y que incluso ha mostrado a Madoka Kaname con su forma de magical girl.

'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' se estrenará en Japón en invierno de 2024 (entre enero y marzo), y por ahora no hay fecha de estreno internacional para cines o streaming. El spin-off 'Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story' sí que está disponible en Crunchyroll, pero la cosa está un poco difícil para ver la serie original y sus películas, así que por ahora mejor no hacernos muchas ilusiones con un estreno internacional temprano.

El principal equipo creativo de 'Madoka Magica' vuelve para la cuarta película, incluyendo a los creadores Magica Quartet y a Yukihiro Miyamoto como director, Gen Orubuchi como guionista y Shaft como estudio de animación.

'Madoka Magica' es la historia de Madoka Kaname, una chica que un día salva a una misteriosa criatura y esta le ofrece darle unos increíbles poderes mágicos para luchar contra las malvadas brujas. Madoka se hace amiga de varias magical girls, pero se resiste a convertirse en una de ellas según va descubriendo que su realidad es mucho más desesperante y triste de lo que parece.

