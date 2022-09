'Beastars' tendrá temporada 3 en Netflix para poner fin al anime, pero la espera hasta el estreno se va a hacer más larga que un día sin pan

La primera temporada de 'Beastars' enamoró, horrorizo y tuvo en vilo a los fans a partes iguales, pero la segunda tanda de capítulos de la serie lo ha consolidado como uno de los animes originales más potentes de Netflix.

Por desgracia, es uno de esos animes que se toman su tiempo entre temporadas. Y aunque ya sabemos que habrá una última temporada para cerrar la historia, todavía nos toca ser pacientes y esperar un buen rato bien largo hasta que podamos verla.

'Beastars' tendrá una tercera y última temporada para terminar de adaptar el manga de de Paru Itaki. Teniendo en cuenta que la historia del manga ya se cerró con el volumen 22 en 2020, era de esperar que el anime también llegase a su final tarde o temprano.

『BEASTARS FINAL SEASON』🐰

🎉 COMING 2024‼🎉#BEASTARS final chapter will be streaming on Netflix in 2024 📱🌎



Main staff from Season 1&2 to continue:

Director Shinichi Matsumi

Script: Nanami Higuchi

Production: Orange