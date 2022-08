'Berserk: Golden Age Arc - Memorial Edition' será mucho más que las películas en formato serie: el anime incluirá escenas nunca vistas y ya tiene fecha de estreno

'Berserk' ha vuelto pisando fuerte con el regreso de la publicación del manga gracias a Koji Mori y Studio Gaga, el estudio de dibujo formado por los antiguos asistentes de Kentaro Miura.

No solo se ha retomado la historia en el manga, si no que las películas de anime también se estrenarán en televisión y por fin se ha concretado una fecha de estreno.

Recuperando la trilogía con contenido inédito

A principios de verano ya se confirmó que la trilogía de películas basadas en el arco 'Golden Age' iban a ser lanzadas en televisión en formato serie. Esta nueva edición que celebra el décimo aniversario de las películas ha pasado a llamarse 'Memorial Edition', y también se encargará de remasterizar el anime e incluirá algunas novedades.

Aunque la mayor parte de esta re-edición de 'Berserk: The Golden Age Arc' se apoyará en material ya existente, Studio 4C ha prometido incluir escenas que en su momento se eliminaron de las películas y una historia original con el título de 'Bonfire of Dreams'.

También se ha confirmado que la edición para televisión contará con dos nuevas canciones de Susumu Hirasawa y Shiro Sagisu y también habrá un ending interpretado por Mika Nakashima.

Junto con un nuevo poster promocional para esta 'Berserk: The Golden Age Arc- Memorial Edition' también se ha confirmado la fecha de estreno del anime para octubre de este mismo año. Por ahora no hay noticias sobre su distribución internacional, así que nos toca cruzar los dedos para ver si algún servicio de streaming se anima a licenciarla.

Esta trilogía vuelve a contar el arco de la Edad Dorada que ya trató el primer anime, aunque con un estilo mucho más fresco. En 2012 se estrenó 'Berserk: The Egg of the King' y le siguieron 'Berserk: The Battle for Doldrey' y 'Berserk: The Advent' para narrar los eventos que ocurren desde que Guts conoce a Griffith y hasta algo después del Eclipse.

Por ahora no hay noticias de que vaya a haber ningún anime nuevo, pero es posible que con este lanzamiento de las películas en formato serie y la increíble acogida que ha tenido el regreso del manga se estén tanteando las aguas de cara al futuro.