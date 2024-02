El creador de 'One Piece' revela qué personaje le molesta tantísimo que tuvo que rebajar su presencia en el manga... y tiene mucho sentido

Todos los creadores tienen sus favoritos a la hora de escribir, y Eiichiro Oda no va a ser menos. Aunque también tiene personajes que no es exactamente que odie ni le disgusten, si no que directamente le molestan cuando escribe 'One Piece'.

Y cuando el personaje que más te molesta a la hora de que la historia fluya es directamente tu protagonista, la cosa se puede complicar un poco.

Tú quita de ahí

Escribir una historia no siempre es fácil, y además en 'One Piece' cada vez se han ido juntando más tramas y más personajes. Y así acabamos con arcos larguísimos como Dressrossa o Wano simplemente por la cantidad de cosas pasando a la vez. Y en medio de todo esto, Oda tiene que estar pendiente de que Luffy (en concreto), no pase demasiado para que no se acabe la fiesta.

"Luffy es quien más me molesta. Le tengo que poner palos en las ruedas y todo tipo de obstáculos, o derrotará al villano demasiado rápido", dijo Oda en una entrevista en 2012. "Mis personajes actúan como si tuvieran libre albedrío...Cuando les he obligado a que se muevan por el bien de la historia, mi público se queja".

Luffy es ahora mismo uno de los personajes más poderosos de todo 'One Piece', y ya desde las etapas más tempranas de la historia ha podido derrotar a antagonistas que parecían que estaban muy por encima de su nivel. Pero antes de llegar al enfrentamiento final contra ellos, es cierto que durante años hemos visto cómo Luffy se entretenía con todo tipo de obstáculos para que el duelo no llegue demasiado pronto y se fastidie el clímax del arco.

En Skypiea, por ejemplo, Luffy es prácticamente el enemigo natural de Enel por sus poderes de goma. Y sin embargo se tira gran parte del último tramo atrapado dentro de una serpiente hasta que consigue salir en el momento preciso. Este tipo de desvíos pasan a menudo en 'One Piece': Luffy se queda atrapado entre dos edificios, Luffy sale volando por los aires, Luffy se queda sin energía durante 10 minutitos... Oda siempre tiene un obstáculo en la manga para no dejar a Luffy demasiado cerca del villano de turno, o nos quedamos sin trama.

Y, teniendo en cuenta que Luffy apenas ha sido pirata durante unos pocos años, su subida de nivel ha sido enorme en muy poco tiempo. Ha pasado de ser un mindundi a un Emperador, compartiendo título con piratas que llevan décadas en el mundillo, y ganado unos poderes arrolladores en cuestión de meses. Así que si a saber dónde estaría ya si Oda no le hubiera echado un poquito el freno. Aunque por otro lado, y teniendo en cuenta que el manga de 'One Piece' ya se acerca a los 30 años, igual se ha pasado de frenada.

