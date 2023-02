'Dragon Ball': la actriz de voz de Goku no leía el manga de Akira Toriyama, y por una razón que le va perfecta a su personaje

Masako Nozawa es una de las grandes leyendas del doblaje de anime, pero especialmente dentro del mundo de 'Dragon Ball' porque lleva décadas doblando no solo a Goku si no también a Gohan y Goten, y unos cuantos personajes más. Nozawa ha batido récords gracias a su trabajo en el anime y los videojuegos de 'Dragon Ball', pero a pesar de los años que lleva doblando para la franquicia, intentaba no leer el manga.

Que te pille de nuevas

Quizás ha cambiado de opinión desde entonces, pero allá por 1991, cuando el anime de 'Dragon Ball Z' estaba triunfando en televisión, le hicieron la clásica pregunta de que si ella también era lectora regular de la serie de Akira Toriyama.

"Así es, no leo las partes que van por delante del anime. Y quiero leerlo muchísimo, pero no puedo soportarlo", dijo Nozawa. "Aunque quiero poder leer cada parte con propiedad cuando ya se haya emitido."

Porque aunque la actriz de voz de Goku sí que leía el manga regularmente y disfrutaba con ello, quería que las cosas le pillasen de sorpresa cuando llegaban a ese punto del anime y poder interpretar su papel con más naturalidad, como si todo también le pillase por sorpresa a Goku o Gohan.

Aunque Nozawa también admitió que le gustaba llevarse las sorpresas no solo como actriz, si no también como espectadora.

"Quiero emocionarme profundamente cuando lo vea en la pantalla", explicó la actriz.

Nozawa no es la única actriz de doblaje que tiene esta manera de trabajar, porque hace tiempo que Mayumi Tanaka tampoco lee 'One Piece' por una razón muy similar. Goku y Luffy son dos personajes llenos de inocencia y que se maravillan muchísimo con el mundo, así que aunque sus actrices de voz tengan que sufrir con la intriga, desde luego este puntito de sorpresa es algo que les va que ni pintados a ambos.