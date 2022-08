'One Piece': la actriz que da voz a Luffy en el anime no se lee el manga, y por una buenísima razón

Muchos actores de doblaje siguen de cerca las series para las que doblan, y buena parte de las veces son fans tan intensos como el que más, pero otros prefieren limitarse únicamente al mundo del anime.

Aunque Mayumi Tanaka lleva ya más de veinte años doblando a Monkey D. Luffy en 'One Piece', que mira que se dice pronto, la actriz de voz dice que nunca ha leído el manga de Eiichiro Oda, y que tampoco tiene interés en hacerlo.

Que sea una sorpresa de verdad

Igual que muchos actores quieren llegar a la adaptación de tal o cual novela sin prejuicios, Tanaka dijo recientemente en una entrevista con '7 Rules' que quiere que su interpretación en 'One Piece' sea tan autentica y natural como sea posible.

"No me leo el manga", confesó la actriz. "Igual sería mejor si lo hiciera, pero mi estilo consiste en actuar con ese sentimiento de sorpresa. Poder hacer ese...'¡Oh, que está pasando esto!, que sale cuando lees el guión por primera vez, y ves el arte por primera vez también".

Teniendo en cuenta cómo es Luffy, este tipo de interpretación le va que ni pintado. Tanaka ya lleva dos décadas haciendo un trabajo espectacular en el anime, así que desde luego no hay quejas por su decisión si le ayuda a enfocar mejor el personaje.

A pesar de no leer el manga, Tanaka sigue siendo muy fan de 'One Piece' y espera seguir doblando a Luffy hasta el final de la serie o hasta que el cuerpo aguante. Eso sí, también ha dicho recientemente que posiblemente el de Luffy sea su último rol y que se retirará una vez haya terminado el anime de 'One Piece', aunque por suerte todavía quedan unos años para despedirnos de ella y de su voz.