'Dragon Ball Super': dónde y cuándo leer el próximo capítulo del manga de manera legal ¡y gratis!

No, por desgracia y a pesar de los rumores, todavía no hay una confirmación oficial de cuándo regresará el anime de 'Dragon Ball Super'. La serie terminó de emitirse en 2018, aunque desde entonces hemos tenido la impresionante 'Dragon Ball Super: Broly' y en apenas un mes podremos ver qué tal ha funcionado la primera entrega de la franquicia en CGI, 'Dragon Ball Super: Super Hero'.

Aunque las películas son canon dentro de la continuidad de 'Dragon Ball Super', quedan muchos huecos por rellenar y el manga continúa desarrollando sus propios arcos argumentales. Así que si estamos faltos de dosis de Goku y demás, por suerte cada mes se puede leer online un nuevo capítulo de manga de Toyotaro.

Publicación mensual y puntual

Ya hace bastante tiempo que Akira Toriyama ha colgado los lápices, aunque sigue supervisando el manga de 'Dragon Ball Super' que dibuja Toyotaro. Ahora mismo el manga continúa en pleno Arco de Granolah, que se está desarrollando fuera de la Tierra con Goku y Vegeta como protagonistas.

Cada mes se publica un nuevo capítulo del manga en la V Jump de Shueisha, pero mientras llegan los tomos recopilatorios es posible leer las nuevas páginas de manera legal en MANGA Plus.

En la web se pueden leer una buena multitud de mangas de manera gratuita y que se van actualizado con la publicación japonesa, incluyendo 'One Piece' o 'MASHLE'. En concreto el próximo capítulo de 'Dragon Ball Super' estará disponible en MANGA Plus el viernes 19 de agosto a partir de las cinco de la tarde en simurelease.

Los capítulos se pueden leer en inglés y en español, pero por desgracia no todo el manga está disponible en la web y solo se pueden leer los tres primeros capítulos y los tres últimos, no los intermedios. Así que estáis llevando la serie al día y planeáis dejaros varios capítulos acumulados para leerlos del tirón, hay que ir con cuidado si no queréis que se os pasen de fecha.