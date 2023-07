El final de 'Oshi no Ko' ya está decidido: el creador del manga revela que no queda demasiado para despedirnos de Aqua, Ruby y el mundo de los idols

'Oshi no Ko' ha sido la gran bomba de anime del año, ni 'Kimetsu no Yaiba' ni nada. El anime de idols ha arrasado con todo y no solo en las plataformas de streaming, también ha batido récords en YouTube y Spotify con sus temazos.

El manga se publica en Jump+ desde abril de 2020 y ya tiene 11 volúmenes recopilatorios, Aka Akasaka ha dejado caer que el concierto final no anda demasiado lejos.

Bajando el telón

Aunque 'Oshi no Ko' empieza con la cantante adolescente Ai Hoshino, la gran parte de la historia gira en torno a sus hijos Ruby y Aqua, que también se meten de lleno en el mundo de los idols. El manga ya lleva más de 20 capítulos y no parece que vaya a durar mucho más.

Según ha dicho el guionista y co-creador de la serie, "el final del manga ya ha sido decidido y está a la vista".

No se ha querido mojar mucho más, pero no tiene pinta de que el manga vaya a llegar si quiera el capítulo 200. Porque aunque no ha quedado claro del todo, o estamos ya en el arco final o poco queda para entrar en él. Y teniendo en cuenta que poco a poco se han ido cerrando o desvelando varios de los grandes misterios de la trama, mejor terminar a tiempo antes de alargar innecesariamente la historia.

Mientras tanto, lo que sí que es seguro es que tenemos a la vista la segunda temporada del anime de 'Oshi no Ko' con todavía más misterios. Porque aunque de entrada parezca una serie muy cuqui con idols y números musicales, la historia se vuelve turbia bien pronto con asesinatos, envidias y dramones para rato.

