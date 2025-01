'Ghost of Tsushima' tendrá su propio anime de la mano de Crunchyroll, aunque no será como muchos fans del videojuego desearían

Últimamente parece que se está dando más con la tecla en cuanto a adaptaciones de videojuego, y más todavía si vienen en forma de anime. Crunchyroll y Sony no se quieren quedar atrás, han confirmado que tienen en marcha un anime basado en 'Ghost of Tsushima'.

Tirando de pesos pesados

Aunque de entrada podríamos esperar una adaptación al dedillo de 'Ghost of Tsushima', parece que el anime se basará en 'Legends', la parte parte cooperativa multijugador de la franquicia que permite explorar diferentes personajes. Así que en lugar de centrarnos en Jin Sakai, el protagonista del videojuego de 2020, el anime de 'Ghost of Tsushima' se centrará en otras historias ambientadas en el mismo escenario.

'Ghost of Tsushima' será un proyecto colaborativo entre Sony, Crunchyroll y Aniplex con animación de Kamikaze Douga, el estudio de 'Batman Ninja'. Como director tendremos a Takanobu Mizuno, el director de "El Duelo" en 'Star Wars Visions', con el que demostró que se sabe mover bien por este tipo de historias de samuráis y que puede darle un toque muy interesante al anime.

Y como guionista principal está Gen Urobuchi, co-creador de 'Puella Magi Madoka Magica' y uno de los responsables de 'Psycho-Pass'. Sony Music proveerá la música para el anime y Crunchyroll promete que la serie contará con "una narrativa cinemática y visuales impactantes", así que las expectativas están bien altas.

Por ahora no se ha desvelado una fecha de estreno concreta, aunque parece que podemos esperar el anime de 'Ghost of Tsushima' para 2027. Y, como no podría ser de otra manera, que llegue en exclusiva a streaming directamente en Crunchyroll. Por otro lado, 'Ghost of Tsushima' también tiene en marcha una película de la mano de Chad Stahelski, así que a ver qué tal se dan todas las adaptaciones.

