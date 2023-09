'How Do You Live?' desvela su espectacular tráiler para la última película de Hayao Miyazaki: 'The Boy and the Heron' confirma sus primeras fechas de estreno internacionales

Hayao Miyazaki ha salido de su retiro con 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') que ya es la película más cara de la historia de Studio Ghibli pero también ha batido todos los récords del estudio en taquilla. Hay muchísima expectación con la que está llamada a ser la última película de Miyazaki (a menos que el maestro nos pegue una sorpresa), y el estreno internacional cada vez anda más cerca.

Una nueva aventura llena de magia de la mano de Miyazaki

Aunque Studio Ghibli ya había dejado ver algunas imágenes de 'How Do You Live?', pero este primer tráiler ya nos adelanta la calidad de la animación. Que con siete años en desarrollo, el estudio parece que ha puesto toda la carne en el asador... Y aún así, han sabido mantener un buen halo de misterio para no contarnos la película entera antes de tiempo.

Ahora en septiembre empieza la andadura de lo último de Studio Ghibli en festivales, empezando por Toronto y Nueva York con su cambio de nombre en Estados Unidos a 'The Boy and the Heron'. Y aunque todavía queda por ver cuál va a ser su nombre oficial para la distribución en España, que igual nos encontramos con otro caso como con 'El viaje de Chihiro' y nombres diferentes según el país, ya sabemos que el primer estreno en Europa será en el Festival de San Sebastián.

Ahora, fuera de festivales ya se ha confirmado la fecha de estreno en Estados Unidos para el próximo 8 de diciembre y en Francia para el 1 noviembre, así que toca cruzar los dedos a ver si por aquí también tenemos un estreno aproximado para entonces o para principios de 2024.

'How Do You Live?' toma como base la novela de Genzaburo Yoshino, aunque se centra en un niño llamado Mahito cuya madre murió durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando una extraña garza parlante le promete que podrá volver a su madre, Mahito se mete de lleno en una aventura a través de un mundo de fantasía para intentar recuperarla.

