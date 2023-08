Studio Ghibli revela las primeras imágenes de la última obra maestra de Hayao Miyazaki: al fin acaba el misterio de 'How Do You Live?' (aunque solo sea un poco)

Si lo hemos pasado mal con la promoción inexistente de 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), no éramos los únicos y la verdad es que ni siquiera Hayao Miyazaki estaba contento con la estrategia de Studio Ghibli. Mientras 'Barbie' llenaba el mundo de rosa, Ghibli lanzó un par de posters de la última película de Miyazaki y a correr... y la verdad es que el halo de misterio vino de perlas para atraer a las masas a los cines.

'How Do You Live?' ya es el mejor estreno de la historia del estudio y las críticas la laurean como una nueva obra de arte. Pero para romper un poco el misterio, Studio Ghibli por fin se ha decidido a ir compartiendo algunas imágenes de su nueva película y ponernos los dientes todavía más largos.

El chico y la grulla

La película de Miyazaki se inspira en la novela del mismo nombre de Genzaburo Yoshino y se centra en Mahito, un chico que perdió a su madre en los bombardeos de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, su padre decide mudarse al campo y se casa con la hermana de su difunta madre, y a Mahito no le es nada fácil aceptar esta nueva situación.

Entonces conoce a una extraña garza parlante que le promete que podrá volver a ver a su madre, e introduce a Mahito a un mundo de fantasía.

Las primeras imágenes sobre todo muestran a Mahito y a un personaje femenino en una escena especialmente dramática, pero también nos dan un adelanto de este mundo de fantasía con pájaros coloridos (que promete estar a la altura de 'El viaje de Chihiro') y a un misterioso anciano. Ya las críticas adelantaban que el viaje de madurez de Mahito iba a ser mucho más duro (e incluso perturbador) que el de Ponyo o Nicky, y que la animación es de lo mejorcito que nos ha dejado Ghibli.

Y la verdad es que la primera imagen real de la garza es perturbadora, y de sobra. Ghibli también nos ha dejado algunas imágenes promocionales disponibles en los cines en las que se pueden ver capturas de ciertos momentos de la película, aunque obviamente sin demasiado contexto pero que recuerdan muchísimo al Ghibli más clásico que se venía echando de menos.

'How Do You Live?' aún sigue en los cines de Japón y en principio llegará a Estados Unidos a finales de 2023. Todavía no hay más fechas de estreno internacionales, aunque esperemos que en España no se termine retrasando demasiado.

