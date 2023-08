'How Do You Live?' fija su primera fecha de estreno en España: la nueva película de Hayao Miyazaki inaugurará el Festival de San Sebastián (y en nada podemos comprar entradas)

Ya se ha estrenado por todo lo alto en Japón 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), la que está llamada a ser la última obra del gran Hayao Miyazaki para dejarle un regalo a su nieto en forma de película.

Ya ha supuesto el mejor estreno de toda la historia de Studio Ghibli y en el resto del mundo nos estamos mordiendo un poco las uñas a ver cuándo empieza a salir por fin fuera de Japón, pero la buenísima noticia es que 'How Do You Live?' empezará su andadura por festivales dentro de poco, y de hecho entrando a lo grande en España.

El gran estreno europeo

Después de mucho misterio por fin van llegando las primeras imágenes de lo nuevo de Studio Ghibli, y aunque todavía estamos pendientes de las fechas de estreno definitivas se acaba que confirmar que 'How Do You Live?' inaugurará la 71ª edición del Festival de San Sebastián.

Se proyectará en el Auditorio Kursaal el viernes 22 de septiembre tras la gala de inauguración, aunque no entrará a concurso. Esta es la primera vez que se podrá ver la nueva película de Miyazaki en España, y de hecho marca su estreno europeo. Unos días antes, el 7 de septiembre, también pasará por el Festival de Toronto.

En Estados Unidos de hecho se ha cambiado el nombre de la película a 'The Boy and the Heron', pero por ahora no hay confirmación sobre el título final que llevará en España. Así que igual nos encontramos con un caso similar a 'Spirited Away' y 'El viaje de Chihiro', con títulos diferentes dependiendo de la localización.

Con el estreno de 'How Do You Live?' ya serán cuatro películas de Miyazaki que se han podido ver en el festival, aunque sí que es la primera dentro de la Sección Oficial. Anteriormente también se pudieron ver 'El viaje de Chihiro', 'Ponyo en el acantilado' y 'El viento se levanta'. De Studio Ghibli también llegó en su momento 'El cuento de la princesa Kaguya' de Isao Takahata y 'La tortuga roja', que co-produjo el estudio japonés junto con Wild Bunch.

Todavía seguimos pendientes de cuándo llegará 'How Do You Live?' a los cines (que esperemos que sea más pronto que tarde), pero es una buenísima noticia para los fans de Miyazaki y del cine de anime. A partir del 4 de septiembre se ponen a la venta las entradas para la gala de inauguración, así que si no podemos esperar más y nos pilla por San Sebastián... lo tenemos hecho.

