La película más cara de toda la historia de Japón es de Hayao Miyazaki: el nuevo récord que ha derribado 'How Do You Live?' tiene la explicación perfecta

Ya poco a poco parece que va quedando menos para que podamos ver 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), o al menos unos pocos cuando inaugure el Festival de San Sebastián el mes que viene.

Mientras tanto solo nos van llegando cosas buenas que apuntan a que es una verdadera preciosidad y una nueva obra maestra de la mano de Hayao Miyazaki. Y claro, lo que tienen las obras maestras es que ni se hacen rápido ni son baratas.

Puedo hacerlo bien o puedo hacerlo rápido

'How Do You Live?' ya es la película con el mejor estreno de todo Studio Ghibli, pero ha batido un récord más convirtiéndose también en la película más cara de toda la historia cinematográfica de Japón. Y no solo hablando de animación, si no también de cine en acción real.

Anteriormente 'El cuento de la princesa Kaguya' tenía este récord con 49 millones de dólares, pero según ha confirmado el productor Toshio Suzuki en el canal de YouTube de @yukisakimitei, 'How Do You Live?' ya la ha superado. Aunque no se ha querido mojar revelando la cifra, el productor de Studio Ghibli tiene la razón perfecta: es que han sido siete años de trabajo hasta terminar la película, y sin una fecha de entrega concreta.

Esto significa siete años de mantener a todos los animadores, artistas, editores y al resto del equipo de Studio Ghibli trabajando en la película (con sus respectivos sueldos) y de asegurarse que Miyazaki tenía todo lo que necesitaba para despedirse por todo lo alto. Y efectivamente sin prisas y sin saber cuándo se terminaría, lo que era una apuesta gordísima para el estudio.

Y como era una apuesta, Suzuki también quería cambiar la manera en la que se hace promoción de las películas, por lo que hasta hace nada se han guardado casi bajo secreto de estado las primeras imágenes de 'How Do You Live?'. Pero ni imágenes, ni detalles sobre el reparto o la banda sonora, todo para que el público fuera al cine sin prejuicios ni ideas preconcebidas.

Al final la jugada le ha salido de miedo, porque lo nuevo de Ghibli ya ha recaudado el equivalente a 44 millones de euros en su primer mes en los cines. Y con lo que le queda por venir no habría que descartar que termine derrocando por fin 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' como la película de anime más taquillera de la historia.

En Espinof | Las mejores películas de animación en 2023... hasta ahora