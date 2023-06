'Kimetsu no Yaiba' aún no ha llegado a su final: el anime confirma su temporada 4 con un primer teaser centrado en los Pilares

Ayer se llegamos al final de la tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' con un capítulo especial que incluso rompió Crunchyroll. Había muchas ganas de ver cómo terminaba este arco de la historia... Y aunque toque despedirnos de Tanjiro por ahora, la buenísima noticia es que ya sabemos que hay más capítulos en marcha.

Entrando de lleno en un nuevo arco

Ya venían sonando los rumores de que el anuncio iba a llegar pronto, y Ufotable no se ha aguantado ni unas semanas para confirmarlo. La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' ya está en marcha, y se ha desvelado un pequeño teaser para confirmarlo.

Todavía no se deja ver gran cosa de animación, pero tenemos varias imágenes de los Pilares porque nos metemos de lleno en el Arco del Entrenamiento Pilar, en el que los Cazadores de Demonios pasan por un entrenamiento durísimo para poder mejorar sus habilidades.

Ahora bien, en la historia original de Koyoharu Gotouge este arco apenas cubre nueve capítulos de manga y no va a dar para una temporada demasiado larga. Así que es muy probable que el anime después comience con el larguísimo Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita de cara a continuarlo en una quinta temporada.

Por ahora no hay una fecha de estreno confirmada para el regreso de 'Kimetsu no Yaiba', pero teniendo en cuenta el ritmo de estreno habría que esperar la cuarta temporada para verano u otoño de 2024. Aunque Ufotable también está desarrollando ahora el anime de 'Genshin Impact' y andan un poco más ocupados, con lo que no tendríamos que descartar algún retrasillo con esto, pero es bastante improbable que se olviden de su gran gallina de los huevos de oro.

En Espinof | Todas las series de anime con doblaje en castellano que podemos ver en Crunchyroll