Le prometieron chatis pero en esta fiesta solo hay tíos: Square Enix prepara el anime de 'How I Attended an All-Guy's Mixer', y ya hay un primer tráiler

Quizás nos suene más por sus videojuegos, pero Square Enix también tiene el pie bien metido en la industria del manga y el anime. Ha publicado series como 'Fullmetal Alchemist' y 'Goblin Slayer', y próximamente estrenará la adaptación a anime de 'How I Attended an All-Guy's Mixer' ('Gо̄kon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi')

Amistades inesperadas y humor, todo en uno

'How I Attended an All-Guy's Mixer' sigue a Tokiwa, un estudiante de universidad que es invitado a una fiesta por su compañera Suo. Esperaba otra cosa (seguramente con más chicas), pero en su lugar se encuentra que allí solo hay tres hombres guapísimos. Y a pesar del choque inicial, se hacen amigos rápidamente.

Nana Aokawa empezó a publicar su manga en Pixiv en marzo de 2020, y apenas un año después 'How I Attended an All-Guy's Mixer' se mudó a Gangan Online de Square Enix. En el poco tiempo que lleva en marcha ya ha publicado seis volúmenes y se ha vuelto bastante popular con su mezcla de humor, momentos slice of life y una pizca de romance, así que la serie de anime no podía tardar en llegar.

Square Enix ya ha puesto en marcha la maquinaria con nuevas redes sociales dedicadas a la serie, y también ha lanzado un pequeño tráiler para ir enseñando qué pinta tendrá la animación final.

Aunque claro, han dejado ver lo justito y por ahora tampoco hay fecha de estreno concreta, así que habría que esperar el anime de 'How I Attended an All-Guy's Mixer' como pronto para mediados de 2024. Tampoco han confirmado número de capítulos, pero teniendo en cuenta la cantidad de material base que tenemos es muy posible que empecemos con una primera temporada de unos 12 episodios.

