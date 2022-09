'Legend of Mana: The Teardrop Crystal': el anime desvela su emotivo opening para meternos de lleno en el mundo del videojuego

Esta mitad de año está viniendo cargadita de animes basados en videojuegos, y para que no pare la cosa durante otoño ya mismo se estrena 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' a tiempo para celebrar el treinta aniversario de la franquicia.

Por ahora hemos podido ver varias imágenes e incluso algún tráiler que nos promete que el anime tendrá una estética preciosa inspirada en los videojuegos. Así que para irnos preparando del todo para el estreno, ya se ha dejado ver su secuencia de opening al completo.

Ya tenemos tema principal

El tema para el opening se titula 'Tear of Will' y viene interpretado por Saori Hayami, con una composición original de Kevin Penkin.

Además, la secuencia nos ofrece un mejor vistazo a los escenarios de 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' y también vemos en movimiento a varios de los personajes, incluyendo a los dos protagonistas de la historia. La serie de anime adaptará la historia del cuarto de los juegos de la saga 'Legend of Mana', y lo poquito que se ha dejado ver parece que ha capturado bastante bien el espíritu de los videojuegos.

'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' se podrá ver a partir del 7 de octubre en Crunchyroll, donde se emitirá semana a semana en simulcast.

Según la sinopsis oficial del anime: "Shiloh, un chico que vive cerca del pueblo de Domina, ha comenzado ha oír una misteriosa voz en sus sueños que le dice que tiene una misión que cumplir. Un día, Shiloh conoce a dos personas que resultan ser de la raza Jumi, que ha sido cazada y asesinada durante mucho tiempo por las gemas incrustadas en sus pechos. Ahora hay casos de misteriosos ladrones de gemas atacando a los Jumi en todo el mundo, por lo que Shiloh se embarca en una aventura siguiendo estas gemas".