'Mob Psycho 100': la esperadísima temporada 3 del anime revela su fecha de estreno al ritmo de su psicodélico opening

La temporada de otoño de anime va a ser tremenda y viene cargada de algunos de los estrenos más esperados del año. No solo se viene encima varias series nuevas muy esperadas, especialmente 'Chainsaw Man', si no que también va a marcar en regreso de juggernauts de la industria como 'Boku no Hero Academia' o 'Bleach'.

'Mob Psycho 100' también está dentro de esta lista de series con la que estamos haciendo una cuenta atrás para ver cuándo regresan, y la temporada 3 del anime por fin ha confirmado cuándo dará el pistoletazo de salida.

Un mes va a estar cargadito de estrenos

Ya sabíamos que la temporada 3 de 'Mob Psycho 100' llegaría durante el otoño, pero junto con el aluvión de anuncios de la Crunchyroll Expo 2022 se ha terminado de afinar la fecha para el próximo 5 de octubre.

Octubre va a ser un mes bastante intensito en cuanto a estrenos y parece que ningún estudio quiere perderse estar a la cabeza. La confirmación del estreno para octubre ha venido de la manita del opening de la tercera temporada, que desde luego es espectacular y tiene un punto surrealista que le va perfecto a la serie.

El tema '1' de Mob Choir ha sido específicamente compuesto para la temporada 3 de la serie, que adaptará los capítulos 92 a 97 del manga. Ya se había confirmado que Crunchyroll transmitirá los nuevos episodios del anime en simulcast, así que ahora solo queda marcar la fecha en el calendario y esperar. Por ahora, y para ponernos al día, las dos primeras temporadas de 'Mob Psycho 100' ya se pueden ver en la plataforma.

La nueva temporada del anime de nuevo corre a cuenta de BONES ('Boku no Hero Academia'), con Takahiro Hasui como nuevo director de la serie. Yuzuru Tachikawa ha pasado a ser el el director ejecutivo del anime, que también cuenta con Hiroshi Seko como guionista, Yoshimichi Kameda como diseñador de personajes, Kenji Kawai como compositor de la banda sonora.