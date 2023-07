¡Nos vamos de acampada! La temporada 3 del anime de 'Yuru Camp' llegará en 2024 de la mano del estudio de 'Blue Lock'

La segunda temporada de 'Laid-Back Camp' ('Yuru Camp') se dejó caer en 2021, y aunque también ha tenido su película de anime e incluso una serie en acción real muchos fans de las acampadas de Rin y Nadeshiko seguían pendientes de cómo seguiría la historia.

La espera (casi) ha terminado, porque en un evento especial centrado en el anime ya se ha confirmado que la tercera temporada ya está en marcha.

Cambio de equipamiento

Hasta ahora C-Station se había encargado de adaptar el manga de Afro, pero para la temporada 3 vamos a cambiar de estudio a Eight Bit, los responsables del anime de 'Blue Lock' y 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'.

Shin Tosaka toma el relevo como nuevo director, Masami Sugiura como guionista principal y Hisanori Hashimoto como diseñador de personajes. Sí que se mantiene en principio el mismo reparto de doblaje y Akiyuki Tateyama regresa como compositor de la banda sonora y Takeshi Takadera como director de sonido.

Por ahora seguimos esperando algún pequeño tráiler, aunque sabemos que 'Laid-Back Camp' regresa en 2024 y ya se ha dejado ver una primera imagen de nuestra próxima acampada. Como las dos primeras temporadas y la película ya se han podido ver en Crunchyroll, es muy posible que la tercera también llegue a la plataforma a menos que haya sorpresón.

El manga comenzó a publicarse en 2015 y ya cuenta con 14 volúmenes recopilatorios, así que material de sobra hay para seguir haciendo anime poco a poco. La historia de 'Laid-Back Camp' arranca cuando Nadesiko Kagamihara decide ir a ver el monte Fuji, pero su viaje termina un poco mal y se pierde por el camino. Así conoce a Rin Shima, una adolescente que ama acampar y que la anima a que se una a su club de acampada para viajar por todo Japón con sus amigas.

