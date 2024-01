La nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' ya tiene fecha de estreno para España, aunque hay malas noticias para los fans del anime de cazademonios que esperan el tour de sus responsables

Después del exitazo masivo de 'Kimetsu no Yaiba; Tren infinito', en Ufotable le han pillado el gustillo a eso de iniciar sus temporadas en cine. También se pudo ver el inicio de la tercera temporada en pantalla grande con un exitazo masivo en Japón, y como no podría ser menos la cuarta temporada del arrollador anime también empezará en cines.

Adios a los Herreros, hola a los Pilares

La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' se centrará en adaptar el Arco de Entrenamiento de los Pilares. Y para dar el pistoletazo de salida tendremos una película especial que unirá el último capítulo de la tercera temporada con el primer episodio de la cuarta.

Esta película para cines llevará el nombre de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-', y Crunchyroll ya ha confirmado que se encargará de distribuirla a nivel internacional y ha empezado a confirmar más fechas de estrenos. Así que si no queremos perdérnosla cuando salga en nuestro país, aquí van las fechas que ya se han ido confirmando:

21 de febrero : Malta

: Malta 22 de febrero : Albania , Argentina, Australia , Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Lituania, México , Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá , República Checa, Paraguay, Perú , Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España , Suiza (de habla italiana), Ucrania, Uruguay, Venezuela.

: Albania Australia Croacia, Dinamarca, Hungría, Lituania, , Países Bajos, Nueva Zelanda, , República Checa, , Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, , Suiza (de habla italiana), Ucrania, 23 de febrero : Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido.

: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido. 24 de febrero : Estonia, Francia (nota: proyección del evento de dos días), Suiza (de habla francesa) y países selectos del África francófona.

: Estonia, Francia (nota: proyección del evento de dos días), Suiza (de habla francesa) y países selectos del África francófona. 27 de febrero: Austria, Alemania, Suiza (de habla alemana).

Así que en España podremos ver la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' a partir del próximo 22 de febrero. Lo que todavía no se sabe con seguridad es si solamente estará disponible ese día o la tendremos varios días en cartelera, aunque puede que eso dependa de los cines que decidan proyectarla.

Crunchyroll también está organizando una gira mundial con varios actores de voz y responsables del anime con eventos especiales en Nueva York, Ciudad de México o Paris, pero por desgracia por ahora en España no parece que vaya a haber una paradita. Pero por lo menos ya sabemos cuándo vuelve 'Kimetsu no Yaiba' antes de arrancar del todo su cuarta temporada en la temporada de primavera de anime.

