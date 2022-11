'One Piece' capitulo 1042 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Otra semana más que el número de capítulos de 'One Piece' sigue creciendo desmesuradamente, y mientras seguimos ampliando el Arco de Wano en el anime, esta semana ya toca el capítulo 1042 de la larguísima serie.

Si sois de los que seguís la emisión semana a semana, por suerte podemos ver las actualizaciones de la historia en simulcast desde Crunchyroll, donde también tenemos la serie al completo en japonés con subtítulos.

Puntualmente, como cada semana

El capítulo 1042 del anime se estrena el próximo 27 de noviembre de 2022, y apenas se emite 'One Piece' en Japón está casi listo en simulcast, así que en España estará disponible a partir de las 10:00 am.

En México y Colombia se podrá ver el episodio a partir de las 3:00 am, mientras que en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am.

Mientras tanto, 'One Piece Film Red' ha batido récords en España y todavía se puede ver en cines. Así que si todavía no habéis visto la película más reciente de la franquicia es el momento perfecto para celebrar los 25 años de 'One Piece' y descubrir algunos detallitos muy jugosos sobre el pasado de Shanks.