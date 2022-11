'One Piece Film Red' demuestra que el anime funciona en cines: rompe un récord de 2022 en la taquilla española dejando atrás a 'Dragon Ball Super: Super Hero' y 'Jujutsu Kaisen 0'

La nueva película de 'One Piece' cumple una semana en los cines, y se ha estrenado por todo lo alto fuera de Japón y con muy buenos números en el saco. Este 2022 ha sido buenísimo en cuanto a anime en cines y hemos podido disfrutar en pantalla grande de exitazos muy diferentes, pero sin duda 'One Piece Film Red' ha conseguido coronarse como ninguna de sus competidoras.

Un año redondo para el anime en pantalla grande

Y eso que 'Dragon Ball Super: Super Hero' rompió records en España y se convirtió en la película más taquillera de la franquicia en nuestro país. Pero sin embargo se le quedó una esquinita clavada, ya que no consiguió llegar a lo más alto de la taquilla general española porque 'Tadeo Jones 3' no se lo permitió.

Pues según confirma Selecta Visión, no solo 'One Piece Film Red' ha sido la película de anime más taquillera de 2022 en su día de estreno, si no que también consiguió posicionarse en el Top 1 durante el jueves y el viernes de la semana pasada, dominando la cartelera durante sus dos primeros días en España.

Durante los siguientes días ya no pudo hacer frente a 'Black Adam', pero aún así consiguió mantenerse firme en los primeros puestos de la lista, demostrando que efectivamente los estrenos de anime están funcionando bien en España y los fans están cumpliendo a la hora de acudir a los cines.

Así que durante sus cuatro primeros días en las salas, 'One Piece Film Red' ha recaudado un total de 724.632€, que no está nada mal y se queda muy cerca de los 738.000€ que recaudó 'Dragon Ball Super: Super Hero' en su primer fin de semana en cines.

En el tercer puesto de estrenos de anime se quedaría 'Jujutsu Kaisen 0', que logró recaudar 464.900€ en su estreno. Entre estos estrenos de franquicias junto a 'Detective Conan: La novia de Halloween' y 'El rey ciervo' y '¡Hasta siempre, Don Glees!', se nos ha quedado un año muy interesante de anime en cines, así que esperemos que las distribuidoras se sigan animando a traernos más películas.

Por lo pronto, el próximo enero se estrena por fin en cines 'Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time', la última entrega de la saga 'Rebuild of Evangelion'. Aunque ya se pudo ver el estreno internacional en Prime Video, los fans de Hideaki Anno están esperando con muchas ganas la oportunidad de poderla ver en pantalla grande, así que veremos si logra superar el record de 'One Piece' y los Sombrero de Paja.