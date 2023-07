'One Piece' no es el único manga de Eiichiro Oda que tendrá anime: 'Monsters' ya está en marcha para contarnos la historia del samurai más famoso de Wano

Obviamente si pensamos en Eiichiro Oda, el nombre que viene a la cabeza es 'One Piece' porque no solo es su manga más famoso, si no en el que lleva más tiempo trabajando. Pero para nada es el único y en sus primeros años como mangaka también trabajo en varias historias cortas autoconclusivas.

Una de las más conocidas sin duda es 'Monsters', que además conecta con 'One Piece', y pronto contará con su propio anime.

Sin salir del todo de Wano

La Saga del País de Wano es la más larga de todo 'One Piece', y aunque en el anime ya está llegando a su culmen no nos vamos a alejar tan rápido de ella porque 'Monsters' gira en torno a Ryuma Shimotsuki. Este samurai legendario vivió cuatrocientos años antes de la era de Luffy, pero es una de las figuras más importantes de Wano y Oda exploró su historia en este manga autoconclusivo.

Así que este manga conecta directamente con 'One Piece' y es canon dentro de la historia. Por ahora no se ha confirmado la duración del anime de 'Monsters', aunque siendo una historia tan corta es posible que se trate de una película o de una miniserie.

El estudio detrás del proyecto es E&H Production, fundado por el antiguo director de 'Jujutsu Kaisen', Sunghoo Park. Es un estudio muy joven pero tienen varios animes muy interesantes entre manos, y haberse hecho con una manga de Eiichiro Oda es empezar con un pie buenísimo.

Por ahora no se ha dado una fecha de estreno tentativa, pero por ahora solo contamos con un primer arte promocional y va a tocar ser pacientes. Porque seguramente hasta mediados de 2024 como pronto no lleguemos a ver el anime de 'Monsters'.

