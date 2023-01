El padre de Ash existe, y es uno de los peores padres del anime: 'Pokémon' por fin nos da el esperado "encuentro", y ha sido otro chasco

El oro, la fama, el poder... Todo lo tuvo el hombre que un día se proclamó Maestro Pokémon... No esperad, eso es otro anime.

El caso es que parece que ya no había nada que Ash Ketchum no pudiera conseguir después de 25 años protagonizando el anime de 'Pokemon'. Ha viajado por todo tipo de territorios ampliando su Pokédex, se ha ganado el amor de sus compañeros, e incluso se ha convertido en Campeón del Mundo.

¡Cuidado, este artículo contiene spoilers del anime de 'Pokémon'!

Lo que quedaba en la lista

Con todo esto a sus espaldas, Ash está a punto de despedirse del anime para dejar paso a una nueva serie de 'Pokémon' con nuevos protagonistas. Pero lo que quedaba todavía pendiente era encontrarse con su padre en pantalla.

En el especial 'Pokémon: The Distant Blue Sky' tenemos a Ash volviendo a Kanto para reunirse con sus padres, y parecía que por fin íbamos a verle la cara (y Ash también). Sin embargo, una serie de sucesos hacen que Ash se retrase y el anime nos ha dejado a todos con un chasco porque al final resulta que el padre de Ash se ha ido antes de que su hijo pueda si quiera verle de refilón.

El capítulo además no da ninguna explicación real sobre su ausencia, solo que ha habido una emergencia y ha tenido que irse, y nadie parecer darle demasiada importancia aunque se queda una sensación sobre que al señor no le importa demasiado que su hijo haya vuelto a casa. Eso sí, le deja un regalo por la visita: una gorra idéntica a la que llevaba Ash cuando empezó el anime, para que nadie diga que no se preocupa por el niño.

La verdadera identidad del padre de Ash nos ha dado décadas de teorías y especulaciones... que puede que a este paso nunca se confirmen o desmientan, porque no queda demasiado tiempo para que aparezca en el anime.

'Pokémon: The Distant Blue Sky' sirve de antesala al nuevo arco de la serie, que se estrena el próximo 13 de enero y contará con 11 episodios para despedirnos de Ash. Así que quien sabe, quizás este nuevo tramo de 'Pokémon' lleve a Ash a un nuevo viaje en el que finalmente pueda reunirse con su padre después de tantos años.