Padre e hijo se enfrentan en el momento más esperado de 'Baki Hanma': Netflix presenta un nuevo tráiler bien calentito para la parte 2 de su temporada 2

Al igual que ya pasó en su momento con la segunda temporada de 'Record of Ragnarok', Netflix ha terminado dividiendo también la segunda temporada de 'Baki Hanma'. La primera tanda de capítulos acaba de llegar hace nada a la plataforma para seguir explorando la historia de Baki contra todo tipo de especialistas de artes marciales.

Y tras despedirnos del todo de Pickle, donde nos vamos a meter es en un nuevo arco que le enfrenta de nuevo contra su padre, Yujiro Hanma.

El momento ha llegado

Baki ya se enfrentó a su padre en la serie original de anime, aunque sin demasiado éxito, y desde entonces ha estado entrenando como un toro para poderse medir con el hombre más fuerte del mundo. Su primer combate terminó terriblemente mal, y si nos perdimos el anime de los años 2000 parece que 'Baki Hanma' va a pegar un pequeño viaje al pasado para recordarnos uno de los momentos más crudos de la serie.

El próximo 24 de agosto se estrenan más capítulos de la segunda temporada de 'Baki Hanma', que se mete de lleno en la Saga The Father Vs Son del manga de Keisuke Itagaki. El tráiler no deja ver demasiado pero sí que promete que por fin va a llegar en ansiadísimo combate (y que lógicamente va a haber gresca, que al final es a lo que hemos venido si estamos viendo el anime).

Con el tráiler también se ha dejado ver un adelanto del tema principal 'Sarracenia' de SKY-HI y el tema de los créditos 'Salvia' interpretado por BE: FIRST. Esta segunda mitad de la temporada además trae nuevos fichajes para 'Baki Hanma', con la legendaria Megumi Hayashibara como Emi Akezawa. Hidekatsu Shibata como Yūichirō Hanma y Fumihiko Tachiki como Kaiser.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming