Porque el live action no es suficiente, el anime semanal de 'One Piece' también llegará a Netflix. Ya hay fecha de estreno para ver a nuestros piratas favoritos (aunque tiene truco)

Este verano se estrenó en Netflix el remake en acción real de 'One Piece', y parece que en la plataforma le han cogido el gustillo a los piratas de Eiichiro Oda porque no tiene pinta de querer soltarlos. Ya, de entrada, hay una segunda temporada en marcha para la serie protagonizada por Iñaki Godoy, pero es que Netflix también se ha hecho con el remake del anime de Wit Studio.

La cosa no termina ahí, porque a partir de ahora parece que también se encargará de retransmitir el anime original de Toei Animation en simulcast.

Pero solo a partir de aquí

El anime de 'One Piece' se lleva emitiendo desde 1999 y cuenta con más de mil episodios. Hasta ahora lo teníamos disponible únicamente en Crunchyroll, donde cada semana se van añadiendo los nuevos capítulos según se emiten en Japón.

En Estados Unidos y otros territorios ya se podían ver algunas sagas de este anime en Netflix, pero parece que a partir del 13 de enero también podremos seguir el Arco de Egghead en la plataforma.

Así lo ha confirmado la cuenta oficial de Netflix, pero también lo han ido confirmado otras cuentas de Netflix para Brasil y Latinoamérica. En el momento de escribir el artículo, aún no ha habido confirmación oficial por parte de Netflix España, pero 'One Piece' ya aparece en la plataforma con un aviso de que este mismo sábado llegarán nuevos capítulos.

Así que aunque los capítulos lleguen primero a Crunchyroll, parece que también podremos seguirlos semanalmente a través de Netflix.

Eso sí, por ahora (al menos en Netflix España) no parece que vayamos a tener acceso a todo el anime al completo: únicamente al Arco de Egghead que acaba de arrancar en el anime. Quizás más adelante se vayan añadiendo otras sagas, pero tendremos que echarle paciencia y cruzar los dedos con el tema de las licencias.

La llegada de 'One Piece' a Netflix también abre la puerta al tema de los doblajes, porque la plataforma normalmente se encarga de doblar sus animes, aunque no sea algún tiempo después del estreno. Así que puede que con el tiempo volvamos a tener más 'One Piece' doblado en castellano por primera vez en más de una década, aunque quizás ahí ya estemos apuntando demasiado alto...

