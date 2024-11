Primer vistazo a la película 'My Love Story with Yamada-kun At Lv999', uno de los animes románticos más cuquis de los últimos años que tendrá su propio live action

Dentro de los animes más cuquis de 2023 uno de los que se llevaron la palma fue 'My Love Story with Yamada-kun At Lv999', que nos contaba la historia de amor de dos gamers según se van haciendo más amigos dentro y fuera de su juego favorito.

En Japón desde hace unos años le han cogido el gusto a las películas en acción real de anime, sobre todo basadas en mangas shojo y románticos. Y si hace nada llegaban las primeras imágenes del live action de 'My Dress-Up Darling', ahora es el turno de 'My Love Story with Yamada-kun At Lv999'.

Ryuto Sakuma y Mizuki Yamashita interpretarán a las versiones en carne y hueso de Akito Yamada y Akane Kinoshita, los protagonistas del anime. La película de 'My Love Story with Yamada-kun At Lv999' ya ha dejado ver unas primeras imágenes promocionales y también un primerísimo tráiler.

"Estoy muy emocionado de que 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' vaya a ser una película. Estoy muy agradecido a la producción y a los fans que han apoyado este proyecto, cuando me lo dijeron por primera vez no se sentía real... Pero ahora ya está empezando a calar", ha dicho Mashiro, el autor del manga. "Y aunque se mantendrá fiel a la historia original, la película ofrecerá una experiencia cinemática única. ¡Tengo muchas ganas de verla, y espero que los fans de Yamada-kun también!"

La película de 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' se estrenará en Japón el 28 de marzo de 2025, y por el momento no hay información sobre un posible estreno internacional. Yuka Yasukawa dirige la película, y Anna Kawahara se ha encargado del guión.

El anime de 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' está disponible en Crunchyroll y sigue a Akane Kinoshita, a quien su novio acaba de dejar por otra. Akane decide intentar ganárselo de vuelta en un evento presencial de un juego de rol en línea al que jugaban juntos, pero allí conoce por casualidad a Akito Yamada, un jugador profesional que resulta que estaba en su gremio.

