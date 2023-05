El inusual ritual del actor de Eren Jaeger para doblar 'Shingeki no Kyojin': llevar la misma ropa interior durante 10 años

Meterse en la mente de ciertos personajes no es simple y cada actor tiene sus propios rituales para entrar in the zone. Aunque muchas veces también pasa que estos pequeños rituales se crean completamente por accidente, y Yuki Kaji, el actor de voz Eren Jaeger en 'Shingeki no Kyojin' terminó llevando la misma ropa interior cada vez que grababa un nuevo episodio del anime.

Diez años de Eren (y del mismo calzoncillo)

"Cuando interpreto un personaje concreto en un trabajo concreto, por alguna razón siempre llevaba la misma ropa interior", reveló el actor en el programa Bokura no Jidai de Fuji TV.

A lo largo de su carrera, Yuki Kaji ha doblado a muchos personajes de anime, pero después de que le pincharan un poco terminó admitiendo que ese "personaje concreto" era Eren Jaeger, el protagonista de 'Shingeki no Kyojin'. Y para ser justos, no es que Kaji no se cambiase de calzoncillos en diez años ni que no los lavase nunca, pero lo que empezó como coincidencia terminó convirtiéndose en un pequeño amuleto a la hora de doblar la serie.

Por lo visto el día que le tocó doblar el primer episodio del anime eligió unos calzoncillos con un estampado blanco y negro, similar al aspecto del manga. Y la semana siguiente, cuando tocaba doblar el segundo capítulo, se dio cuenta de que se había puesto los mismos de nuevo y la cosa al final terminó derivando en un pequeño ritual.

"Creo que solo fue una coincidencia. El estampado era en blanco y negro y me recordaba mucho a la impresión que me había dado el manga", explicó Kaji. "decidí llevarlas para el primer capítulo y luego con el segundo pensé... "Anda, si son las mismas que llevaba la semana pasada", y decidí llevarlos siempre".

Y obviamente, como Kaji lleva ya 10 años doblando a Eren, al final los calzoncillos se han quedado un poco para el arrastre. Como pronto vamos a llegar al final de 'Shingeki no Kyojin' y no haya más líneas que grabar para Eren, pues seguramente su actor decida jubilarlos pronto.

