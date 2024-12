'El señor de los anillos' sufre el peor descalabro de su historia con 'La guerra de los Rohirrim'

Ya se ha estrenado a lo grande 'La guerra de los Rohirrim', la precuela de la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson que nos lleva de vuelta a la Tierra Media con una historia centrada en los jinetes de Rohan.

Lo cierto es que 'La guerra de los Rohirrim' tenía todos los ingredientes de base para poder petarlo en taquilla, entre el revival de la franquicia de fantasía, que el anime está más de moda que nunca, y que encima la película viene dirigida por Kenji Kamiyama ('Ghost in the Shell: Stand Alone Complex').

La cosa no cuajó

Pero el combo no ha terminado de funcionar y la película de anime de 'El señor de los anillos' se lo ha pegado a lo grande. No empezó bien su andadura con los estrenos internacionales en los 31 primeros mercados que apenas le valió unos ingresos mundiales de 2 millones de dólares.

A Warner Bros. todavía les valía agarrarse al estreno en Estados Unidos, pero 'La guerra de los Rohirrim' apenas ha recaudado 4,6 millones a nivel nacional. No solo eso, en Rotten Tomatoes ya es la película con menor puntuación de toda la historia de la franquicia: en el momento de escribir este artículo apenas tiene un 51% de críticas positivas especializadas. Hasta el momento ese honor lo tenía 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos', con un 59% de críticas positivas.

Así que por ahora los Rohirrim lo tienen crudo, porque el primer anime de la franquicia tenía un presupuesto estimado de 30 millones de dólares. Que en realidad son prácticamente migajas si lo comparamos con las películas animadas estadounidenses... Pero parece que les va a costar recuperar la inversión.

Por lo menos en Warner se aseguran el retener un poquito más los derechos de 'El señor de los anillos', que era el objetivo principal de lanzar este spin-off animado. En 2026 llegará 'The Hunt for Gollum', que esperemos que vaya un poco mejor.

En Espinof | En qué orden ver la saga 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit' si la serie de Amazon te deja con ganas de volver a la Tierra Media

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más