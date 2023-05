La temporada 2 'Baki Hanma' tiene fecha de estreno, y con un cavernícola como rival: el anime de Netflix lanza su nuevo tráiler para un enfrentamiento en dos partes

El final de la primera temporada de 'Baki Hanma' nos dejó con un pequeño cliffhanger que esperaban muchos fans del manga: la llegada de Pickle, un hombre primitivo que se conservó perfectamente en una formación rocosa. A lo largo de los diferentes anime, Baki ha ido entrenando sin descanso para enfrentarse a su padre, y parece que el combate está cada vez más cerca.

Dos sagas en una

Netflix ha tardado en mojarse, pero ya ha confirmado que la segunda temporada de 'Baki Hanma' arranca el próximo 26 de julio para adaptar los arcos 'Tale of Pickle' y 'The Pickle War Saga' en una primera parte. Porque como ya ha pasado este año con 'Record of Ragnarok', la segunda temporada del anime va a venir repartida en dos tandas.

La segunda parte se estrena el 24 de agosto con el arco 'Father vs Son', en el que parece que Baki finalmente se enfrentará a Yujiro Hanma. La primera temporada de 'Baki Hanma' constaba de 12 episodios, y aunque todavía no se ha confirmado la duración total es posible que la segunda también vaya en esa línea.

TMS Entertainment se viene encargando del anime de 'Baki' desde 2018 y también repite para la nueva temporada.El anime apenas ha cubierto la trama 'Baki Hanma', la tercera serie de manga de Keisuke Itagaki, y teniendo en cuenta que todavía sigue en publicación no hemos llegado al final de la historia de Baki ni por asomo.... pero a ver si esta vez le aguanta un poco mejor a Yujiro y no termina tanto para el arrastre.

