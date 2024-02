La temporada 4 de 'Kimetsu no Yaiba' traerá un gran cambio al anime para distanciarse del manga original

Aunque la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' no arranca del todo hasta abril, a partir del próximo 22 de febrero tenemos un adelanto en cines de lo nuevo del anime. 'Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-' será una película especial que une el final de la anterior temporada con el primer capítulo de la cuarta, de una hora de duración. Y como ya se ha estrenado a lo grande en Japón ya sabemos qué podemos esperar con ella, y parece que plantea grandes cambios de cara a la siguiente etapa del anime.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del inicio de la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba'!

Vuelve el viejo truco de los animes

Cuando se anunció que la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' abarcaría el Arco de Entrenamiento de los Pilares, a los lectores del manga les chirrió un poco la noticia porque este arco en la obra de Koyoharu Gotoge apenas cubre 9 capítulos. Es un arco muy corto que sirve de antesala al arco final de la historia, y en sí no da para muchos capítulos de anime.

Así que parece que la opción que ha elegido Ufotable para conseguir una temporada algo más larga ha sido la clásica de muchos animes: el relleno. Según comentan quienes ya han visto en Japón 'Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-', el nuevo capítulo del anime contiene varias escenas originales que no aparecen en el manga.

También se habría producido un reajuste narrativo, adaptando los capítulos 128 y 129 del manga y algunas escenas de los capítulos 130 y 131 para darle más fluidez a ciertas partes de la historia. Sobre todo hay que prestar atención a las nuevas escenas, que servirán para ampliar a algunos personajes o conectar mejor la historia a gran escala... Porque al final Ufotable juega con la ventaja de que el manga de 'Kimetsu no Yaiba' ya está terminado y saben hacia dónde deben ir las tramas y a qué darle más importancia.

Según apunta un fan, también es posible que la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' adapte material de las novelas ligeras, al igual que hace el anime de 'Boruto', aunque en este caso sería para redondear la historia con tramas o detalles que Gotoge no llegó a mostrar en su manga.

Que 'Kimetsu no Yaiba' caiga en "el relleno" no es necesariamente malo, sobre todo si sirve para entrelazar mejor algunas tramas, aunque sí que es definitivamente una gran novedad porque en general en Ufotable han ido adaptando muy fielmente el manga original. Ahora queda por ver si la cuarta temporada se adentra aunque sea un poco en el Arco Final de la serie, o todavía nos quedará esperar un poco más.

En Espinof: