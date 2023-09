La temporada 7 Boku no Hero Academia todavía tardará en llegar, pero hay una nueva OVA en marcha y promete batallas épicas

La serie de anime de 'Boku no Hero Academia' se despidió a principios de año justo al meterse en lo que será el Acto Final de la historia. Todavía queda mucho manga por adaptar (y Kohei Horikoshi no lo ha cerrado del todo aún), así que ya sabemos que tenemos una séptima temporada e incluso una nueva película en marcha.

No es todo lo que se cuece para los héroes de la clase 1A, porque Studio Bones ya ha confirmado que está trabajando en una nueva OVA, que además parece que se va a alejar un poco del drama de los últimos capítulos.

Que empiece la batalla

En principio 'Boku no Hero Academia: 'UA Heroes Battle' se trata de un especial para video (OVA), aunque en Japón también se podrá ver en cines entre el 20 y 26 de octubre.

Se espera que supere la hora de metraje y se sitúa justo antes del arco de prácticas con Endeavor de la temporada 5 del anime. Así que si esperábamos que más o menos fuera a continuar la trama, 'Boku no Hero Academia' vuelve a tirar por un episodio algo más relajadillo como con los especiales que estrenó el año pasado.

Aún así, no tiene pinta de que vaya a ir corto de acción, aunque de acción un poco diferente a la que nos tiene acostumbrados el anime. La trama arranca cuando aparece Mirio Togata, un estudiante de tercer año, para intentar salvar a los de primero del aburrimiento por no poder salir de la escuela. Les trae el juego de cartas "Yuuei Heroes Battle" y todos los estudiantes se apuntan, aunque pronto queda claro que el juego no es todo lo que parece.

Por ahora no se sabe si 'Boku no Hero Academia: 'UA Heroes Battle' saldrá de Japón y cuándo, pero Crunchyroll ha ido trayendo las OVAs más recientes del anime, así que es muy posible que esta última también termine llegando a la plataforma. Así que si no podemos esperar a que salga la séptima temporada, por lo menos nos llevamos una dosis de superhéroes hasta que vuelva la serie.

