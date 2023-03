'The Ancient Magus's Bride' se va a hiato hasta nuevo aviso: el manga para indefinidamente pero hay buenas noticias para sus fans

Esta temporada está siendo un poco una de cal y otra de arena para los fans de 'The Ancient Magus's Bride', porque por un lado por fin regresa con su segunda temporada el anime... pero por otro el manga de Kore Yamazaki se va a un hiato indefinido.

Toca preparar un nuevo arco

La segunda temporada de 'The Ancient Magus's Bride' adaptará el Arco de la Universidad, aunque es posible que no llegue a cubrirlo del todo porque literalmente acaba de concluir en el manga. Este arco comenzó en 2018 y se ha cerrado la semana pasada, así que material de sobra hay.

Con la conclusión de este arco se ha confirmado que 'The Ancient Magus's Bride' se para indefinidamente, y también 'Ghost and Witch', el otro manga de Yamazaki.

Aunque de entrada es una bajona para los fans que ya necesitan el resto de la historia, la buena noticia es que la autora se ha tomado esta pausa para poderse centrar en la siguiente etapa de 'The Ancient Magus's Bride', que será el Arco de las Bestias.

Es bastante común que los autores se tomen una pausa para planificar los siguientes arcos de sus mangas, y en el caso de 'The Ancient Magus's Bride' por ahora no parece que estemos cerca del final todavía. Y mientras vuelve el manga, por lo menos sabemos que el anime de fantasía oscura regresa ya mismito en abril, así que no nos quedamos del todo sin Chise y Elias.